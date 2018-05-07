Самый брутальный дом, о котором мы писали

В этом доме царит простор, в нём главенствуют чёткие линии, воздух и океан. Дом — единое целое с вечной скалой. Он современный, строгий, характерный и совершенно мужской. Это дом Clovelly в Сиднее, Австралия.

Первоначально дизайнеры Rolf Ockert Design, к которым обратились владельцы ветхого старого дома, думали предложить им другой проект. Было создано сразу несколько эскизов, однако из-за особенностей рельефа и близлежащих строений пришлось отойти от первичных идей и остановиться на совершенно необычном, но отвечающем всем требованиям варианте. Тренд года, что ещё сказать!

Как известно, Сидней и его окрестности постоянно обдуваются ветрами с Тихого океана. Именно поэтому при строительстве дома было решено отказаться от открывающихся окон. Их заменила панорамная стена из прочного двойного стекла, через которую открывается вид на Тихий океан.

Ещё одной проблемой, которую удалось решить архитекторам из Rolf Ockert Design, было наличие двух жилых домов. При строительстве дома было важно не делать его слишком высоким, чтобы не закрывать вид для других жителей. А ещё нужно было как-то оградить частную жизнь владельцев дома Clovelly. Решением стало возведение бетонной стены и отсутствие окон, которых, как мы уже сказали, предостаточно со стороны океана. А необычная форма крыши помогла решить проблему с инсоляцией помещений.

Рольф Окерт (Rolf Ockert)

Дизайнер и архитектор из Германии. Окончил университет в Штутгарте, стал известным ещё в период прохождения практики. Член Австралийского института архитекторов и Совета архитекторов в Новом Южном Уэльсе. Его компания Rolf Ockert Design была открыта в 2004 году и за короткий срок собрала весьма солидное портфолио. Работы компании можно найти по всей Австралии, а также в Европе и Америке.

rodesign.com.au Вообще же архитектура Clovelly — это идеальное сочетание бетона и стекла. Выбор материалов для строительства обуславливался следующими факторами: было важно, чтобы они могли выдержать агрессивное влияние среды, эстетически подходили к природным условиям и гармонировали с цветом и формой скалы. В результате выбор пал именно на серый бетон и прозрачное стекло, которые образовали дуэт, контрастирующий с красными скалами и синим небом. Разумеется, не обошлось и без использования металла и дерева.

Если говорить об интерьере, то он, как и всё здание, выдержан в точёном жёстком стиле. Основные материалы — стекло, бетон, металл, гранит и промасленное дерево. В итоге атмосфера в доме царит именно мужская — нет ничего лишнего, нет ничего ненадёжного. Здесь всё на своём месте, всё именно так, как должно быть. И даже яркие акценты в виде жёлтых стульев у обеденного стола, жёлтого дивана в гостиной, полосатого кресла в зоне для чтения и терракотового изголовья у кровати в спальне лишь подчёркивают брутальность и современность этого дома.

Главная идея строения — постоянная игра света и тени. В течение всего дня, пока солнце совершает свой путь по небу, форма дома меняет контуры, преломляя свет, образуя новые линии и выделяя детали.

Основное жилое помещение расположилось на первом уровне, где есть и бассейн. А вот второй этаж отдан под спальни. Кроме того, в здании есть кухня с кухонным островом, который является продолжением бетонной стены. Стоит отметить, что дом лишён кондиционеров. По задумке дизайнеров, они были заменены на естественную вентиляцию из специальных отдушин и раздвижных рам.

Все помещения, включая просторную ванную комнату, имеют открытый вид на Тихий океан, но при этом они полностью изолированы от посторонних взглядов соседей. Поэтому владельцы могут наслаждаться замечательным видом, сидя в гостиной или за обеденным столом, будучи в собственной спальне или принимая ванну.

Исполнение этого дома впечатляет своей оригинальностью, современностью и отражением мужского характера. Свобода ветра, сила океана и прочность скалы слились воедино в этом проекте, который занял достойное место в портфолио архитектурного агентства Rolf Ockert Design.

homedsgn.com; rodesign.com.au; Фото: Sharrin Rees

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