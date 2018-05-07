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Как разместить вещи в очень маленькой квартире: 10 идей
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Как разместить вещи в очень маленькой квартире: 10 идей 

Roomble.com 46 минут назад
Фото: Roomble.com
В любой семье очень много нужных вещей, без которых не обойтись в повседневности. Но куда их девать, если площадь квартиры очень маленькая? Мы вам расскажем о десяти способах размещения всего необходимого в квартире без ущерба для основного пространства.
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Начните с дверей. Они не должны «простаивать без дела». Используйте их для всего, что должно быть под рукой.
Включите свои творческие способности — и вы сможете полезные вещи для дома сделать своими руками и соорудить места для хранения там, где они больше всего нужны.
Используйте любое пространство, которое, на ваш взгляд, пригодно для хранения вещей.
Мебель в квартире можно сделать более функциональной, если умело её приспособить.
Приобретая мебель для маленькой квартиры, обратите внимание на то, чтобы она была снабжена дополнительными ящиками.
Чаще всего в маленьком помещении возникают проблемы с хранением книг. Вы можете сделать полки для своей библиотеки в самых неожиданных местах.
Почему бы не воспользоваться старым бабушкиным способом и не спрятать полки за шторки?
Функциональными могут быть и дверцы мебели. Загружайте их максимально.
Кто сказал, что одежда обязательно должна висеть в шкафах, ведь они занимают так много места? Попробуйте сделать гардероб открытым. Не исключено, что вам понравится.
О площади под подоконником обычно забывают. Между тем использовать её можно очень практично и с максимальными удобствами.
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