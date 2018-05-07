Хранение на дверце шкафа: 15 практичных примеров

1. Хранение хозяйственных принадлежностей

Вопрос о том, как и где лучше хранить хозяйственные принадлежности и бытовую химию, наверняка вставал перед каждой хозяйкой. Оптимальный вариант — отвести под эти нужды отдельный шкафчик. Обязательно задействуйте внутреннюю сторону его дверец: разместите там щетку, швабру и прочие нужные мелочи.

Фото: Matthew Williams / Remodelista: The Organized Home

Идея пригодится и автомобилистам: они могут разместить на обратной стороне дверцы хозяйственного шкафа все необходимое для ухода за своим «железным конем».

Фото: Instagram storagegoals

2. Хранение специй

Узкие полочки или специальные органайзеры для хранения специй отлично разместятся на дверцах шкафов кухонного гарнитура.

Фото: Instagram paylesskitchencabinets

Таким же образом можно хранить соусы, масла и прочие ингредиенты для приготовления пищи. Бонус: создание кулинарных шедевров станет гораздо проще и приятнее, если подойти к организации пространства с умом.

Фото: Instagram clcontreras5150

3. Хранение крышек

Другой момент, с которым неизменно сталкиваются многие хозяйки, — хранение крышек для кастрюль и сковородок. Держатели на дверцах шкафчиков быстро и эффективно решают эту проблему.

Фото: Instagram morden_hamptongardens

4. Хранение мерных ложек

Грифельная доска (или краска) и несколько крючков помогут создать на дверце кухонного шкафа удобное и стильное место для хранения мерных ложек, а также не запутаться в системе мер.

Фото: Dump a Day 5. Органайзер для рукоделия

Идея, которая наверняка понравится рукодельницам, — своеобразный органайзер на дверце шкафа. Он поможет компактно и стильно разместить все необходимое для работы, а при необходимости — легким движением руки скрыть ваш творческий уголок.

Фото: Instagram designdazzle

6. Уголок питомца

Решение, которое придется по душе владельцам собак и будет наиболее уместно в прихожей, — уголок для мелочей вашего питомца. Внутренняя сторона двери шкафа у входа послужит отличным местом для хранения поводков, ошейников и прочих необходимых вещиц.

Фото: Instagram itbeckonsme

7. Хранение припасов

Если у вас имеется кладовая или отдельный шкаф для всевозможных припасов, обязательно организуйте хранение и на двери.

Фото: Instagram storagegoals

Можно также разместить там запасные упаковки салфеток, пакетов для завтраков, пекарской бумаги, одноразовую посуду для пикников и многое другое. Не переусердствуйте с нагрузкой на дверь: выбирайте для хранения более легкие мелочи.

Фото: Instagram apetitemama0

8. Уголок геймера

Решение, которое порадует игроманов и подростков, — хранение на внутренней стороне двери дисков, пультов управления, наушников и прочих атрибутов, необходимых геймерам.

Фото: Instagram storagegoals

9. Хранение сумок

Крючки или настенные вешалки помогут удобно разместить на внутренней стороне дверцы шкафа (или обратной стороне двери гардеробной) вашу коллекцию сумок.

Фото: Instagram imagine.it.done

10. Детская библиотека

Узкие полочки на обратной стороне двери детских шкафчиков — идеальное решение для хранения мини-библиотеки. Разместите их на уровне роста ребенка и научите малыша самостоятельно выбирать книжки и складывать их на место.

Фото: Instagram imagine.it.done

11. Хранение косметики и лекарств

Дверцы шкафчика ванной тоже можно задействовать для хранения: разместите там косметику, банные принадлежности или домашнюю аптечку.

Фото: Instagram imagine.it.done

12. Место для ключей и заметок

А вот в прихожей на дверях шкафа отлично расположится доска для напоминаний и заметок, а также крючки для ключей.

Фото: Instagram ms_naomi79

13. Хранение мелочей и аксессуаров в прихожей

Можно пойти еще дальше — и разместить на внутренних сторонах дверей шкафа в прихожей полноценный органайзер для очков, портфелей, средств по уходу за обувью и многое другое.

Фото: Instagram storagegoals

14. Органайзер для мини-офиса

Если вы счастливый обладатель домашнего мини-офиса, сделайте его еще более функциональным. Узкие полочки для канцелярских принадлежностей, прикрепленные к обратным сторонам дверец шкафчиков, помогут не только более удобно организовать пространство, но и сделают ваше рабочее место гораздо аккуратнее.

Фото: Instagram storagegoals

15. Мусорное ведро

Также на внутренней стороне дверцы можно закрепить мусорное ведро или корзину для бумаг.

Фото: Instagram paylesskitchencabinets

Решение подойдет для кухни, мини-офиса и рабочего места школьника.