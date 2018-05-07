Хранение на дверце шкафа: 15 практичных примеров 

1. Хранение хозяйственных принадлежностей
Вопрос о том, как и где лучше хранить хозяйственные принадлежности и бытовую химию, наверняка вставал перед каждой хозяйкой. Оптимальный вариант — отвести под эти нужды отдельный шкафчик. Обязательно задействуйте внутреннюю сторону его дверец: разместите там щетку, швабру и прочие нужные мелочи.
Фото: Matthew Williams / Remodelista: The Organized Home
Идея пригодится и автомобилистам: они могут разместить на обратной стороне дверцы хозяйственного шкафа все необходимое для ухода за своим «железным конем».
Фото: Instagram storagegoals
2. Хранение специй
Узкие полочки или специальные органайзеры для хранения специй отлично разместятся на дверцах шкафов кухонного гарнитура.
Фото: Instagram paylesskitchencabinets
Таким же образом можно хранить соусы, масла и прочие ингредиенты для приготовления пищи. Бонус: создание кулинарных шедевров станет гораздо проще и приятнее, если подойти к организации пространства с умом.
Фото: Instagram clcontreras5150
3. Хранение крышек
Другой момент, с которым неизменно сталкиваются многие хозяйки, — хранение крышек для кастрюль и сковородок. Держатели на дверцах шкафчиков быстро и эффективно решают эту проблему.
Фото: Instagram morden_hamptongardens
4. Хранение мерных ложек
Грифельная доска (или краска) и несколько крючков помогут создать на дверце кухонного шкафа удобное и стильное место для хранения мерных ложек, а также не запутаться в системе мер.
Фото: Dump a Day 5. Органайзер для рукоделия
Идея, которая наверняка понравится рукодельницам, — своеобразный органайзер на дверце шкафа. Он поможет компактно и стильно разместить все необходимое для работы, а при необходимости — легким движением руки скрыть ваш творческий уголок.
Фото: Instagram designdazzle
6. Уголок питомца
Решение, которое придется по душе владельцам собак и будет наиболее уместно в прихожей, — уголок для мелочей вашего питомца. Внутренняя сторона двери шкафа у входа послужит отличным местом для хранения поводков, ошейников и прочих необходимых вещиц.
Фото: Instagram itbeckonsme
7. Хранение припасов
Если у вас имеется кладовая или отдельный шкаф для всевозможных припасов, обязательно организуйте хранение и на двери.
Фото: Instagram storagegoals
Можно также разместить там запасные упаковки салфеток, пакетов для завтраков, пекарской бумаги, одноразовую посуду для пикников и многое другое. Не переусердствуйте с нагрузкой на дверь: выбирайте для хранения более легкие мелочи.
Фото: Instagram apetitemama0
8. Уголок геймера
Решение, которое порадует игроманов и подростков, — хранение на внутренней стороне двери дисков, пультов управления, наушников и прочих атрибутов, необходимых геймерам.
Фото: Instagram storagegoals
9. Хранение сумок
Крючки или настенные вешалки помогут удобно разместить на внутренней стороне дверцы шкафа (или обратной стороне двери гардеробной) вашу коллекцию сумок.
Фото: Instagram imagine.it.done
10. Детская библиотека
Узкие полочки на обратной стороне двери детских шкафчиков — идеальное решение для хранения мини-библиотеки. Разместите их на уровне роста ребенка и научите малыша самостоятельно выбирать книжки и складывать их на место.
Фото: Instagram imagine.it.done
11. Хранение косметики и лекарств
Дверцы шкафчика ванной тоже можно задействовать для хранения: разместите там косметику, банные принадлежности или домашнюю аптечку.
Фото: Instagram imagine.it.done
12. Место для ключей и заметок
А вот в прихожей на дверях шкафа отлично расположится доска для напоминаний и заметок, а также крючки для ключей.
Фото: Instagram ms_naomi79
13. Хранение мелочей и аксессуаров в прихожей
Можно пойти еще дальше — и разместить на внутренних сторонах дверей шкафа в прихожей полноценный органайзер для очков, портфелей, средств по уходу за обувью и многое другое.
Фото: Instagram storagegoals
14. Органайзер для мини-офиса
Если вы счастливый обладатель домашнего мини-офиса, сделайте его еще более функциональным. Узкие полочки для канцелярских принадлежностей, прикрепленные к обратным сторонам дверец шкафчиков, помогут не только более удобно организовать пространство, но и сделают ваше рабочее место гораздо аккуратнее.
Фото: Instagram storagegoals
15. Мусорное ведро
Также на внутренней стороне дверцы можно закрепить мусорное ведро или корзину для бумаг.
Фото: Instagram paylesskitchencabinets
Решение подойдет для кухни, мини-офиса и рабочего места школьника.
Фото: IKEA