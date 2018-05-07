Как расширить свой дачный домик: гениальный пример

Как превратить дачный домик-шалаш в удобное и просторное место для постоянного проживания и работы? Не нарушив при этом правила зонирования — не так уж просто. А если при этом и площадь ограничена, и требования высоки, то задача становится почти безнадёжной. Дизайнеры и хозяйка дома, о котором сегодня пойдёт речь, нашли простое и красивое решение. Уверены, что пример вас вдохновит.

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Этот маленький дачный домик в форме шалаша Рини ван Бик (Rini van Beek) купила, в первую очередь, из-за расположения: рядом озеро, вокруг лес. Сам дом был дешёвым и больше напоминал сарай, чем загородную виллу. Превращение его в место, пригодное не только для жилья круглый год, но и для организации работы офиса, было не самым простым процессом. Но бельгийское дизайн-бюро dmvA всё же с блеском решило задачу расширения площади и обновления стиля.

Рини ван Бик, владелица агентства XFactor

Всю жизнь Рини работала с дизайнерами — сначала в компании, занимавшейся продажей предметов декора в Голландии, а затем и как владелец агентства, представляющего на рынке Бельгии интересы архитекторов, декораторов и производителей мебели. Поэтому, расширяя свой крошечный домик на озере, она была готова на самые смелые решения.

xfactoragencies.com Расширение дома было задумано Рини как возможность обустроить домашний офис. Он должен был быть удобным для организации встреч и, разумеется, производить неизгладимое впечатление на клиентов компании, дизайнеров и архитекторов. Первый проект, осуществлённый командой dmvA, действительно поражал. Только представьте: идиллический лес, озеро, старый дом и пристроенная к нему… мобильная капсула-капля.

Мобильный модуль-яйцо из полиэстера включал в себя рабочую зону, кухню, множество полок для хранения и даже спальню. К сожалению, правила зонирования бельгийского городка Брехт суровы, и смелый дизайн вступил с ними в противоречие: после почти года разработки и строительства домик-капля был демонтирован и передан местной художественной организации по настоянию властей. Дизайнеры начали всё сначала.

Местные правила зонирования позволяли добавить к дому всего лишь около 27 квадратных метров. Задача усложнялась: нужно было найти такую форму, которая не повредит ни окружающей природе, ни изначальной А-образной структуре домика. Решение оказалось очень простым.

Шатёр дачи решили дополнить прямоугольной коробкой с застеклёнными стенами. Деревянная структура в основе новой комнаты повторяет ритм балок и креплений старого здания. В результате расширения в доме появились холл, ванная и офис-библиотека, отделяемый мобильной перегородкой.

Мы могли бы избавиться от балок, которые сейчас находятся на виду, но решили, что это значило бы потерять личность дома.

Рини ван Бик Чёрный экстерьер контрастирует с белым интерьером. Он мог бы показаться стерильным, если бы не акценты — чёрные подвесные светильники в зоне кухни и яркий оливковый диван — и не текстуры: мягкая шкура на полу, рыхлый серый плед и матовая поверхность дровяной печи. Застеклённое окно в гостиной позволяет беспрепятственно наблюдать за сменой погоды — никакого текстиля, мешающего виду.

В библиотеке украшением интерьера служат яркие корешки книг, собранных на открытых полках. Здесь Рини проводит встречи и работает за компьютером. Много света и белый цвет: небольшая пристройка кажется гораздо больше благодаря этим приёмам.

Мы добавили меньше 27 квадратных метров, но так эффектно использовали структуру здания, её ритм, открытое пространство и вид на окружающий лес, что дом кажется гораздо больше.

Рини ван Бик Открытая кухня оснащена всем необходимым — здесь нашлось место даже для подставки для винных бутылок и двойной раковины. Белый доминирует здесь, дополненный блеском стали и контрастными чёрными акцентами — всё вместе создаёт ощущение очень чистого, простого и удобного пространства. Готовить здесь, глядя в окно, должно быть, очень приятно. А грязь на белом фоне заметна сразу — тем проще убрать её быстро.

Максимум времени я провожу во дворе, это фактически дополнительная комната — мы готовим здесь и обедаем, каждый день в новом месте.

Рини ван Бик Расширяя дом, дизайнеры старались не навредить местному лесу. Здесь растут сосны, дубы, каштаны и даже рододендроны, и их так хорошо видно из комнат, что, по сути, это уже часть интерьера. Зимой на озере можно кататься на коньках, летом — купаться и плавать на лодках. Отличный способ отвлечься от дел, особенно если работаешь дома. Команда dmvA утверждает, что основой дизайна дома стала идея диалога между старым и новым, уютом и открытостью, деревом и стеклом. Единство противоположностей в этом доме так же очевидно, как и гармония его основных функций — офис и летний дом для отдыха.

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