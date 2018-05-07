10 гениальных приёмов, подсмотренных у лучших интерьерных стилистов

Даже если летний отдых удался и вы смогли осуществить задуманную поездку, всё равно хочется каких-то перемен и в квартире. Что делать, если деньги уже потрачены, скоро выходить на работу, а смотреть на уже надоевший интерьер нет сил? Разумеется, воспользоваться гениальными приёмами профессионалов. Ведь всё гениальное просто.

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Возьмите всё в свои руки в прямом смысле слова. Сделайте что-то сами. Это могут быть поделки из ткани, вязание, вышивка, плетение… Не исключено, что начав с одной работы, например изготовления наволочки на диванную подушку методом печворк (лоскутное шитьё), вы увлечётесь печворком настолько, что будете заниматься этим постоянно. Постепенно ваша квартира приобретёт ваш фирменный стиль, а это, как сейчас говорят, тренд.

Изменить общий настрой пространства можно за счёт яркого акцента — люстры, вазы, зеркала — того, что поможет взглянуть на вашу комнату по-иному.

Наше мнение:

— Делая акцент при помощи какой-то вещи, помните, что она не должна контрастировать с ближайшим окружением. К примеру, огромная ваза на хлипком журнальном столике — нелепое сочетание.

Ваше жильё только тогда будет выглядеть нестандартно, когда приобретёт черты вашей индивидуальности. А значит, оно должно отражать ваши увлечения, пристрастия. К примеру, у библиофилов это будет красиво оформленная библиотека или стеллаж с книгами, у заядлых театралов — постеры или фото любимых актёров, сцен спектакля, а, скажем, профессиональный фотохудожник, безусловно, отразит в интерьере своё мастерство.

Чтобы увеличить небольшое пространство комнаты, используйте зеркала. Только вешать их надо напротив окна, тогда комната будет казаться не только больше, но и светлее.

Обустройте в квартире любимый уголок, в котором вам приятно находиться всегда: когда смотрите телевизор, читаете, занимаетесь рукоделием, беседуете с друзьми. Соответственно оформите его. Это то, что называется душой квартиры.

Прошлое и настоящее очень хорошо дополняют друг друга в одном пространстве. Поэтому не бойтесь экспериментировать и смешивать в одной комнате разные стили и эпохи. Так, над новым современным диваном вполне может размещаться картина в старинной раме. Это будет отражать пристрастия хозяев жилья и сделает его уникальным.

Виктория Грозева, декоратор, архитектурное бюро Arkhitex:

— Если есть желание повторить какую-то идею известного мирового дизайнера, то я могу рассказать, как это можно сделать, на примере фотографии интерьера Жана-Луи Денио. В первую очередь нужно подумать о симметрии. В этой композиции чётко выражены две оси. В видовой точке, которая очень красиво просматривается из полукруглого портала, мы видим зеркальный винтажный комод. По центру висит зеркало, это активный визуальный центр. Две лампы, стоящие по бокам, уравновешивают композицию. Симметрия выражается также в игре прямоугольных и округлых форм. Округлая форма — это архитектура самого портала, она перекликается с круглым светильником, с круглым силуэтом зеркала. Прямые формы — архитектура следующего помещения, пол в виде прямоугольников, прямоугольная форма комода и довольно строгая, с прямоугольными вытянутыми абажурами, лампа. Следует обратить внимание на фактуры, которые способны придать интерьеру лёгкость. В нашем случае идёт противопоставление матовой окраски стены глянцу пола и блеску комода, а блестящее зеркало перекликается с матовым светильником на потолке.

arkhitex.ru Используйте ковёр на полу в качестве не только украшения, но и зонирования пространства. При правильном подборе и использовании смотрится просто потрясающе.

С помощью перестановки мебели поменяйте зонирование комнаты. Поверьте, это сделает её совершенно другим помещением. Ощущение новизны интерьера долго не покинет вас.

В продолжение темы маленьких комнат. Не используйте в них мебель, текстиль, обои тёмных оттенков. Это зрительно сделает комнату ещё меньше. Лучше оформите её в пастельных тонах.

Наше мнение:

— В комнате, оформленной в пастельных тонах, очень эффектно смотрятся небольшие яркие акценты: однотонная ваза, подушка из текстиля сочных тонов, картина в насыщенном цвете.

Планируя изменения в комнате, представьте её пустой. Так вам легче будет сориентироваться в том, как вы хотите её обновить и что именно вам для этого понадобится.

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