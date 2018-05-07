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Компания Grohe провела презентацию нового душевого обрудования
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Компания Grohe провела презентацию нового душевого обрудования 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Интерактивная презентация, проходившая в тёмной комнате в форме куба с бассейном, не могла не произвести вау-эффекта: металлическая поверхность смесителей и зеркальная гладь воды отражали и причудливо преломляли разноцветные 3D-изображения струящейся, капающей и переливающейся воды, которые то появлялись, то исчезали на стенах под завораживающие звуки. Необычное световое и водное представление подчеркнуло лаконичный и утончённый дизайн смесителей с рукоятками крестообразной формы, в которых нет ни единой лишней детали.
«Выход обновлённой коллекции Grohe Atrio открыл дверь в новую эру дизайна, где за пределами известных путей и решений мы создаём безупречный продукт, которому суждено стать иконой настоящего дизайна. Atrio — это воплощение концептуального дизайна, в котором нет ничего лишнего», — сказал Майкл Сиэм (Michael Seum), вице-президент по дизайну Grohe.
Продукция коллекции Grohe Atrio разработана, по словам дизайнера, специально для людей, которые не боятся совмещать авторские решения и новейшие архитектурные тренды.
Что касается технических характеристик, то в коллекцию вошло более 30 продуктов, которые доступны в цветах «суперсталь» и «шлифованный графит» в простом хромированном исполнении. Все смесители оснащены высококачественными картриджами, а встроенный регулятор мощности потока воды обеспечивает его плавность. Для раковин выпускаются однорычажные модели, двухвентильные с монтажом на одно отверстие, а также варианты с монтажом на три отверстия. Последние модели могут быть установлены как на раковину, так и на стену.
Главный редактор онлайн-журнала Roomble Оксана Кашенко тоже посетила мероприятие и даже успела снять видео.
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