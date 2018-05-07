Ремонт маленькой кухни: 8 удачных решений и набор планировок

Ремонт маленькой кухни всегда озадачивает хозяйку: какой выбрать цвет гарнитура, стиль, оставить ли верхние шкафы, на какой глубине столешницы остановить свой выбор. Сегодня Roomble отвечает на все эти вопросы.

Правильная планировка — залог удобства

Чтобы выбрать правильную планировку кухни, недостаточно просто посмотреть на план и прикинуть на глазок, где что должно стоять. Всегда есть такие нюансы, как сценарий освещения, в какую сторону открываются дверцы шкафчиков и бытовой техники, справа или слева от плиты должна быть пустая зона и так далее.

Ниже вы увидите несколько популярных планировок для маленькой кухни, которые помогут вам разобраться, какая именно расстановка элементов вам нужна.

Кухня в коридоре — дизайн и планировка

Кухня в коридоре может быть отличным решением для маленькой семьи, для негазифицированной кухни открытой планировки. На площади 4—6 метров вполне можно разместить всё необходимое.

Присоединение лоджии к площади кухни

Идея присоединить лоджию при ремонте маленькой кухни может быть очень удачной. Так вы получите светлую столовую, панорамное остекление либо место для кулинарной столешницы. Здесь можно поставить барную стойку либо диванчик или организовать систему хранения в виде встроенных шкафов.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— При этом не стоит забывать о правилах присоединения балконов и лоджий к жилому помещению. Тема не новая, но требующая особого внимания. При всём опыте строителей далеко не все из них могут сделать подобную перепланировку, сохранив максимально площадь присоединяемого помещения, не нарушив норм и требований СНиП. Следует обращаться к специалистам и согласовывать в соответствующих инстанциях подобные изменения, прежде чем приступать к их реализации.

www.mm-2.ru Встроенная техника в дизайне кухни

Для маленькой кухни лучше выбрать встроенную технику, чтобы она не отвлекала внимание и не загромождала пространство. Холодильник можно спрятать за фасадами кухонного гарнитура, раковину стоит выбрать цельную со столешницей (обычно из искусственного камня), тогда она не будет ещё одним выделяющимся элементом.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Сложно отказаться от бытовой техники и лишнего шкафчика, не говоря уже о венткоробах и канализационных стояках. В большинстве случаев при типовой застройке приходится выбирать между размером холодильника и обеденного стола, между угловым размещением мебели и линейным. Соблюдение правил эргономики при планировании мебели в малогабаритной кухне так же важно, как и наличие варочной панели. Сделать пространство гармоничным для восприятия, не отступая от выбранной концепции всего дома или квартиры — сложная задача.

www.mm-2.ru Для малогабаритной кухни всегда сложнее придумать дизайн. Казалось бы, что может быть проще, чем планировка маленького пространства, где ошибиться невозможно. Но существует слишком много требований к функциям этого помещения.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Предметы и цветовая гамма не должны напрягать своей перегруженностью в деталях, особенно в небольших пространствах. Выбор всегда должен быть разумным, и проработка техзадания с дизайнером перед началом ремонта — самая важная процедура. Дизайнер поможет скорректировать размеры и предложить варианты расстановки и оформления всех необходимых предметов на вашей кухне.

www.mm-2.ru Каменные столешницы в отделке кухни

Многим дизайнерам и владельцам нравятся столешницы из акрилового камня. Современные и стильные, они выглядят очень модно, блестят глянцем. Доступен большой выбор расцветок. Если речь идёт о маленькой кухне, выбирайте небольшую ширину столешницы, тогда гарнитур будет выглядеть более привлекательно.

В качестве столешниц для кухни всё большую популярность приобретает кварцевый агломерат. Это композитный материал, в состав которого входит натуральный кварцевый песок и синтетические смолы. По своим характеристикам он не уступает ни одному другому материалу, напротив, превосходит даже гранит. Благодаря добавлению различных пигментов разные производители предлагают огромный выбор по цвету и имитации камня.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Важной особенностью кварцевого агломерата служит отсутствие микротрещин и пор, что исключает проникновение влаги, грязи, окрашивающих веществ, приводящих к развитию микробов и трещин. Экологичность материала подтверждает его безопасность, кварцевый агломерат не имеет радиационного фона. Этот материал можно использовать в оформлении малогабаритной кухни в качестве столешницы, подоконника и настенного фартука. Единство в материалах на различных поверхностях создаст визуальный комфорт и сделает небольшое пространство гармоничным.

www.mm-2.ru Чёрный цвет в дизайне фасадов маленькой кухни

Чёрный цвет имеет невероятную характерную особенность — он делает так, что любой предмет мебели или декора, окрашенный в него, кажется более дорогостоящим, чем есть на самом деле. Это качество можно использовать при дизайне электроники, бытовой техники, в оформлении ресторанов и баров.

Дизайн кухни-гостиной в маленькой квартире

Если вы хотите сделать из большой кухни кухню-гостиную, то кулинарная зона опять же окажется очень маленькой. Для её гармоничного дизайна вам потребуется профессионал, но вы самостоятельно можете выбрать стиль оформления и цветовую гамму.

Кстати, для общей площади до 17 квадратных метров лучше использовать вариации с точной геометрией, например минимализм, ар-деко. Для более габаритных помещений выбор уже гораздо шире.

Узкие фасады и маленькая глубина столешницы

Это решение позволит вам разместить кухонный гарнитур в нескольких зонах комнаты, например друг напротив друга. Ещё можно добавить столешницу вдоль окна или столовую группу в центре комнаты.

Узкой и неглубокой может быть как только одна часть кухонного гарнитура, так и несколько. Модульные системы с компактными модулями в этом случае наиболее вариативны.

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