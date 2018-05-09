Ещё
IKEA представила коллекцию одежды собственного производства
Далее:
Читайте также:
Ещё

IKEA представила коллекцию одежды собственного производства 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 мая — Новая Кубань. Ограниченную линию одежды, представленную IKEA, спроектировал британский дизайнер Уильям Хант. В коллекцию входят женские и мужские костюмы-тройки. Одежда выполнена из ткани, используемой в других товарах IKEA, таких, как постельное белье и обивка диванов. ;
Фото glamour.ru  Чтобы получить такую одежду, необходимо победить в конкурсе, проводимом мебельной компанией. Для этого на сайте IKEA участникам конкурса предлагают рассказать о самых необычных способах использования текстиля в своих домах.
Новая Кубань: последние новости
Директор краснодарского ООО «ТрансПродукт» не доплатил в казну почти 20 миллионов рублей налогов Ученые назвали самый полезный сок Двое несовершеннолетних пытались перелезть через балкон краснодарской многоэтажки
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Семенович резко похудела в два раза1
Агата Муцениеце разрушила семью3
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал43
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Летучая показала «персик» в красном бикини42
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение