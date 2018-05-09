IKEA представила коллекцию одежды собственного производства

Краснодар. 9 мая — Новая Кубань. Ограниченную линию одежды, представленную IKEA , спроектировал британский дизайнер Уильям Хант . В коллекцию входят женские и мужские костюмы-тройки. Одежда выполнена из ткани, используемой в других товарах IKEA, таких, как постельное белье и обивка диванов. ;

Фото glamour.ru Чтобы получить такую одежду, необходимо победить в конкурсе, проводимом мебельной компанией. Для этого на сайте IKEA участникам конкурса предлагают рассказать о самых необычных способах использования текстиля в своих домах.