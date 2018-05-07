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IKEA презентовала лимитированную коллекцию одежды
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IKEA презентовала лимитированную коллекцию одежды 

IVD.ru 4 часа назад
Фото: IVD.ru
Фото: IKEA
Компания IKEA в сотрудничестве с дизайнером Уильямом Хантом выпустила лимитированную коллекцию одежды. В неё вошли мужские и женские костюмы-тройки из тканей, которые используются для оформления стульев и диванов бренда, а также для производства постельных принадлежностей.
Фото: IKEA
Фото: IKEA
Уникальные предметы гардероба не поступят в продажу — их можно только выиграть, приняв участие в розыгрыше на сайте компании. Участникам необходимо рассказать о собственных необычных способах использования домашнего текстиля.
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