IKEA презентовала лимитированную коллекцию одежды

Компания IKEA в сотрудничестве с дизайнером Уильямом Хантом выпустила лимитированную коллекцию одежды. В неё вошли мужские и женские костюмы-тройки из тканей, которые используются для оформления стульев и диванов бренда, а также для производства постельных принадлежностей.

Фото: IKEA

Фото: IKEA

Уникальные предметы гардероба не поступят в продажу — их можно только выиграть, приняв участие в розыгрыше на сайте компании. Участникам необходимо рассказать о собственных необычных способах использования домашнего текстиля.