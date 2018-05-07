Семейная квартира, в которой задействован каждый сантиметр

Заказчики этого проекта, семья из трёх человек, приобрели двухкомнатную квартиру площадью 74 метра в новостройке. Квартира имела сложную планировку, где в одном из помещений — радиусное панорамное окно, два других помещения — пятиугольные, в каждом всего по два прямых угла.

Дизайнеру поручили перепланировать эту квартиру в трёхкомнатную. Вся семья ведёт активный образ жизни, поэтому необходимо было предусмотреть системы хранения для комплектов горных и беговых лыж, самокатов, ледянок. Хозяева — образованные, много читающие люди, и наличие книжных стеллажей тоже надо было предусмотреть.

Результатом перепланировки стала трёхкомнатная квартира площадью 77 метров (увеличенная за счёт присоединения лоджии) с прихожей, совмещённым санузлом, кухней, совмещенной с гостиной-столовой, спальней, детской, тремя гардеробными, прачечной и большим количеством ниш, используемых под шкафы, стеллажи и витрины.

Татьяна Шавлак, дизайнер интерьеров:

Окончила МАДИ и школу дизайна «Детали» с отличием. Стажировалась во Флоренции, в Институте Lorenzo di Medici, и в Голландии, в школе Wolterinck World. Принимала участвовала в выставках FIDexpo; «Неделе декора журнала „Мезонин“ (VI, IX, X, XI, XII); „Красота в деталях“.

Публиковалась в журналах: Forbs , ID, Sisons, „Мезонин“, Homes & Gardens, City, Residence, „Идеи вашего дома“, „Квартирный ответ“, „Доммой“, „Престиж“.

Участница ТВ-программ: „Квартирный вопрос“, „Дачный ответ“, „Идеальный ремонт“ для В. Этуша, Л. Гузеевов, О. Басилашвили, Л. Сенчиной, И. Макаровой; серии авторских программ на телеканале „Недвижимость ТВ“.

»Моё кредо — люди должны быть счастливы в созданном мной интерьере».

— В результате перепланировки кухня стала частью гостиной, поэтому цвет фасадов кухонной мебели я выбрала очень близкий к цвету стен всего помещения. Это было сделано для того, чтобы кухня как бы растворилась в пространстве всего интерьера и не мешала парадному назначению гостиной.

На эту же задачу работают и прозрачные барные стулья, и холодильник, утопленный в нише в стене, и отсутствие традиционной плитки на кухонном фартуке. Фартуком служит закалённое стекло, предохраняющее выкрашенную в один цвет с гостиной-столовой стену.

кухня — «Европрестиж» Luci; смеситель — Jacob Delafon; свет — DesignFL; стулья — Philippe Stark; пол — керамогранит Atlas Concord.

При планировке и функциональном зонировании этого помещения не был упущен ни один сантиметр полезной площади. Одна из ниш используется под книжный шкаф, две другие ниши — под витрины для посуды и сувениров. Несущая балка не позволила их сделать высокими, поэтому они визуально увеличены до уровня дверей зеркалами с фацетом.

Фацет — это всегда красиво и работает на дополнительное преломление и отражение света. С этой же целью и декоративное зеркало получило сложный дизайн. Чтобы пространство этого помещения не выглядело загромождённым, журнальный стол выбрали прозрачный, а тумба под ТВ имеет зеркальные фасады. Овальный обеденный стол при необходимости раздвигается до большего размера.

диван, подушки, кресло, шторы на окне — Loffilab; текстиль — Avigdor, Beijing; ТВ-тумба — Archpol; журнальный стол — Fiam; обеденный стол — Woodville; свет — Hinkley, Unigroup; пол — массивная доска Boen; краска — Little Greene; декор — Libertyhome; живопись — художник Валерий Песин; графика — художник Дмитрий Маланичев; двери и встроенная мебель выполнены на заказ по моим эскизам.

Помещение спальни разделили портьерами из шёлкового бархата на зону отдыха и рабочую зону. На радиусном подоконнике смонтирована широкая столешница из камня, которая стала полноценным рабочим столом, где за компьютерами могут разместиться оба супруга. Здесь же — встроенные книжные шкафы с ящиками. Прикроватная банкетка-сундук тоже служит системой хранения. В спальне есть большая гардеробная.

кровать, покрывало, подушки, банкетка, портьеры, римские шторы —Loffilab;

текстиль — DesigntrsGuild, Liss.Vell;

комод — M-style;

тумбочки — Kavelio;

кресло — DG-Home;

свет — Gramercy, Globo;

краска — Little Greene;

пол — массивная доска Boen;

декор — Libertyhome;

двери и встроенная мебель выполнены на заказ по моим эскизам;

Это комната мальчика подростка. Помещение было немного уменьшено за счёт гостиной, но при этом увеличено за счёт лоджии. Благодаря этому в комнате тоже две зоны — для отдыха и рабочая. В рабочей зоне (бывшей лоджии) установлен тёплый пол. В образовавшуюся нишу встроен шкаф-стеллаж.

Здесь сделано панорамное окно в пол, решётка безопасности выполнена на заказ по эскизу художника Константина Евменева. На заказ выполнена раздвижная дверь в гардеробную. Она стала частью принта на стене, сделана из закалённого стекла. Эффект прозрачности двери можно использовать в сценарии освещения, например, если в комнате темно, а в гардеробной горит свет. Кровать стандартной ширины и в дневное время становится диваном за счёт высокой мягкой спинки и подушек.

кровать, подушки, шторы на окне — Loffilab;

текстиль — Cristian Lacroix-Designers Guild;

письменный стол, тумбочка — Bernhardt;

кресло — Eames;

свет — Hinkley, Farol, Vanlight;

краска — Little Greene;

пол — массивная доска Boen, керамогранит Peronda;

двери и встроенная мебель сделаны на заказ по моим эскизам;

живопись — художник Валерий Песин.

Прихожая имеет гардеробную и встроенный шкаф, выкрашенный в цвет стен, что как бы растворяет его в пространстве. На расширение небольшого пространства работает большое зеркало напротив входа в квартиру и глянцевые межкомнатные двери. Дверь в прачечную раздвижная, чтобы её открывание не мешало движению по коридору.

консоль — Magetwood;

пуф — Loffilab;

свет — Gramersy, Eistead Lighting;

краска — Little Greene;

пол — керамогранит Atlas Cjncorde;

двери и встроенная мебель сделаны на заказ по моим эскизам;

офорты — художник Сергей Баленок.

В небольшой ванной все пустоты между скрытыми коммуникациями использованы как ниши для встроенных шкафчиков. Их стеклянные тонированные дверки и стеклянная тонированная душевая перегородка придают этому помещению лёгкость. Тумба под раковину имеет нестандартный размер и выполнена на заказ. Она тоже служит системой хранения.

сантехника — Jacob Delafon, Geberit;

свет — Globo, Philips;

полотенцесушитель — Energy;

стены — Peronda, Saloni ceramica;

пол — керамогранит Atlas Concorde.

В статье представлены фото проекта.

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