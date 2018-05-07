12 хитростей, как превратить скромный дачный участок в райский уголок

1. Повесить качели Какой же дачный участок без качелей? Их можно сделать самостоятельно: из старого стула, доски, скейтборда или скамейки. Самое главное — это крепкая основа и хорошие веревки. Просверлите доске четыре отверстия, вставьте в них прочный канат и повесьте качели в подходящем месте (лучше всего подойдут старое дерево или надежные балки).

В конце концов, если handmade вам не подходит, тогда просто купите симпатичные качели в магазине.

2. Сделать оригинальные клумбы

Долой одинаковые скучные клумбы, импровизируйте! Смастерите креативные цветники из любых старых и ненужных вещей: из комода, кровати, стульев, телеги или даже рояля.

Освежите садовую тележку или дырявую лодку, покрасьте их краской или прозрачным лаком, посадите в них яркие цветы, и пусть соседи завидуют.

3. Украсить крыльцо

Крыльцо — это лицо дома, поэтому нужно привести его в полный порядок. Оформите его цветами, повесьте табличку с приветствием, поставьте пару фонарей со свечами и добавьте несколько необычных деталей.

Мы уверены, что родные, друзья и все остальные гости по достоинству оценят креативные задумки.

4. Выложить садовые дорожки

Почему дачный участок кажется неуютным? Возможно, вместо симпатичных и аккуратных садовых дорожек лежат старые доски или серый щебень. Чтобы сделать классные дорожки, понадобится плитка (даже та, которая осталась от ремонта в ванной комнате), тонкие деревянные пеньки или небольшие камни.

Конечно, это небыстро и недешево, но зато обновленные тропинки кардинально преобразят участок.

5. Спрятать шланги для поливки цветов

Поливать грядки и клумбы нужно практически каждый день, поэтому длинный зеленый (или черный) шланг будет растянут по всему участку или просто валяться где попало. Согласитесь, это некрасиво и непривлекательно.

Предлагаем придумать домик для шланга: пусть это будет медный или глиняный горшок, маленькая бочка или большая блестящая кастрюля. Теперь шланг не будет мешаться под ногами и портить весь вид.

6. Декорировать ставни

Первоначальное назначение ставней на окнах — защищать стекла от повреждений, а дом — от холода. Сейчас мы воспринимаем их исключительно как декоративную деталь для украшения садового домика.

Если на доме есть ставни, то пришло время их обновить: покрасьте их в яркие цвета, оформите забавными рисунками или цветами.

7. Повесить кормушку для птиц

Сделайте оригинальный домик или кормушку для наших пернатых друзей. Как всегда, лучше использовать подручные материалы. Например, старую люстру или чайную пару.

Только не вешайте кормушку близко к грядкам с ягодами, а то птицы могут случайно угоститься урожаем.

8. Украсить забор

Простой (и тем более старый) деревянный забор — это скучно. Используйте фантазию: декорируйте забор яркими рисунками, импровизированными окнами и цветными отверстиями.

Оригинальный забор поднимет настроение всем жителям загородного дома и его соседям.

9. Превратить пенек в столик

Думали о том, что обычный пенек можно превратить в аккуратный столик? Положите на пенек круглую столешницу из дерева или стекла, поставьте вазу с цветами и бегите заваривать чай.

10. Развесить гирлянды

Чтобы внутренний дворик превратился в романтичное место для вечерних посиделок, развесьте электрические гирлянды. И неважно, что сейчас не Новый год, пусть праздничное настроение будет каждый день.

11. Собрать мебель из палет

Деревянные поддонны — это просто находка для дачного участка. Из транспортных палет можно смастерить полный комплект садовой мебели: пару диванов и небольшой стол.

Покрасьте палеты в яркие цвета специальной влагостойкой краской либо покройте их прозрачной защитной пропиткой. Затем положите на самодельные диваны и кресла мягкие матрасы и декоративные подушки. Замечательная мебель, не правда ли?

12. Посадить вьющиеся растения

Дачный забор или беседку великолепно украсят вьющиеся растения. Возможно, нужного эффекта придется ждать не один год, но зато результат точно впечатлит.

Раз, два, три, двенадцать — и вот у дачного участка началась новая райская жизнь! Еще больше идей для дачи:

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