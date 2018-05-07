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«Дети выжили каким‐то чудом»: в Орехово‐Зуеве потолок на кухне рухнул на обеденный стол
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«Дети выжили каким‐то чудом»: в Орехово‐Зуеве потолок на кухне рухнул на обеденный стол 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вот чем закончились бесконечные протечки в одной из квартир в Орехово‐Зуеве ‐ однажды потолок на кухне просто рухнул. Двое детей, которые в этот момент находились дома, чудом не пострадали.
Это произошло
из-за  дырявой крыши, которая постоянно протекала. Квартира, где обвалился потолок, находилась на самом верхнем этаже.
Мои дети в этот момент были в другой комнате. Они чудом выжили. Потолок обрушился так, что погнул все сковородки
— Екатерина, житель дома.
Самое странное в этой истории то, что проблемную крышу полностью заменили всего год назад. Но проблему это не решило.
У меня всегда наготове стоит ведро. Если начинается дождь, подставляю его и жду, пока наполнится доверху
— Екатерина, житель дома.
Справедливости ради надо сказать, что после обвала потолка коммунальщики сделали Екатерине бесплатный ремонт на кухне, но главную причину всех бед — дырявую кровлю, никто так и не исправил.
Из-за  этого в квартире постоянно плесень и влажность.
Съемочная группа «360» отправилась в УК и заставила руководителей коммунальной компании лично явиться к проблемному дому. Генеральный директор УК «НКС» осмотрел квартиру и поспешил обрадовать хозяйку.
Мы отремонтируем стену, поменяем обои и удалим плесень
Илья Денисов, генеральный директор УК «НКС».
А еще Илья Денисов сказал, что кровлю делали подрядчики и что она еще на ремонте, поэтому ее переделают бесплатно до 30 июня.
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