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11 мая Международная школа дизайна приглашает на вебинар по проектированию малогабариток
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11 мая Международная школа дизайна приглашает на вебинар по проектированию малогабариток 

Inmyroom 19 минут назад
Фото: Inmyroom
11 мая Международная школа дизайна проведет вебинар по проектированию малогабариток «Малый метр. Особенности проектирования интерьеров квартир-студий».
В программе вебинара — эргономика как важнейший вектор в дизайне квартир-студий, особенности зонирования и декорирования малых пространств, а также особенности выбора отделочных материалов для квартир-студий.
Дополнительная информация
Преподаватель: Елена Кирьянова Продолжительность: 1 день Время проведения: 11 мая с 17:00 до 19:00 (время Мск) Стоимость: 1 400 рублей. Записаться на вебинар можно здесь.
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