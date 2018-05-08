11 мая Международная школа дизайна приглашает на вебинар по проектированию малогабариток

11 мая Международная школа дизайна проведет вебинар по проектированию малогабариток «Малый метр. Особенности проектирования интерьеров квартир-студий».

В программе вебинара — эргономика как важнейший вектор в дизайне квартир-студий, особенности зонирования и декорирования малых пространств, а также особенности выбора отделочных материалов для квартир-студий.

Дополнительная информация

Преподаватель: Елена Кирьянова Продолжительность: 1 день Время проведения: 11 мая с 17:00 до 19:00 (время Мск) Стоимость: 1 400 рублей. Записаться на вебинар можно здесь.