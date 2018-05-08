Как оформить очень маленькую квартиру: 10 примеров

Уверены, что обустроить комфортный интерьер на 20 с небольшим квадратах невозможно? Доказываем, что это не так!

Площадь: 38 кв. м Дизайнеры соединили в интерьере черты старой московской квартиры и элементы скандинавского стиля — получился уютный интерьер с интересными деталями.

Площадь: 37 кв. м На 37 квадратных метрах дизайнеры оформили openspace: компактная прихожая переходит в наполненную воздухом гостиную-спальню и далее — в вместительную кухню с барной стойкой у окна. Минималистичный дизайн помог расширить помещение и добавить больше света в интерьер.

Площадь: 36 кв. м Дизайнеру Анне Якуповой удалось сохранить в однокомнатной квартире воздух и при этом разместить на небольшой площади все необходимое: зону спальни (кровать стоит в нише), зону гостиной с диваном, журнальными столиками и телевизором, кухню и ванную комнату.

Площадь: 35 кв. м Дизайнер Екатерина Логвинова по максимуму использовала возможности белого цвета: весь интерьер словно написан пастельными красками на белом листе бумаги. Крупные предметы мебели — кухонный гарнитур, мебель для ТВ в гостиной — сливаются с стенами и становятся практически невидимыми.

Площадь: 34,5 кв. м Заказчики не хотели менять планировку крошечной квартиры площадью всего

34,5 кв. м. Чтобы визуально объединить спальню, гостиную и кухню, дизайнер Марина Саркисян выбрала для всех помещений один цвет — Blustery Sky — и отказалась от межкомнатных дверей.

Площадь: 34 кв. м Квартиру с квадратной площадью разделили на четыре зоны. Спальня с гостиной расположились у окон, а санузел и кухня — в глубине квартиры. От декора и яркой отделки отказались — без них квартира кажется просторней. Зато в интерьере появилось много дерева и мрамор.

Площадь: 32,6 кв.м Дизайнер Анна Хом называет этот проект «стилизацией под лофт». Квартиру вытянутой формы зонировали, а в качестве отделки использовали исходные данные новостройки — бетонные стены и потолок, кирпичную кладку вентиляционного короба.

Площадь: 29 кв. м Дизайнер Никита Зуб не боится браться за проекты малогабариток: с его легкой руки компактное пространство становится удобным, комфортным и, что немаловажно, стильным. Эта квартира площадью 29 квадратов не исключение: ее оформили для студента медицинского вуза.

Площадь: 28 кв. м Историческое здание напротив Новой Голландии в Санкт-Петербурге реконструировали. Фасад остался прежним, а внутри — практически новостройка. Архитектор Владимир Березин признается, что это самая маленькая студия в его практике. И самая многофункциональная.

Площадь: 22 кв. м Студия от застройщика на Имеретинском курорте в Сочи по площади сравнима с номером отеля. Важно было создать здесь именно домашний уют, но уложиться в ограниченный бюджет. Решением стал простой и лаконичный скандинавский стиль, а также трансформируемая мебель, которая меняет функционал единственной комнаты.