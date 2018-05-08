6 вдохновляющих идей для вашей ванной

Никак не можете определиться, как оформить ванную комнату? Наша подборка подарит вам несколько необычных идей, которые точно не оставят вас равнодушными.

Если вы в поиске свежих идей, используйте влагостойкие обои. Они обладают отличными характеристиками и считаются современной альтернативой керамической плитке.

Обои с принтом скроют дефекты стен: пестрые мотивы замаскируют выступы, широкие горизонтальные полосы расширят пространство, в то время как вертикальные уменьшат объем комнаты.

Это уникальная новинка на рынке дизайна и декора. Он приятен на ощупь и способен поглощать звук. В ванной его можно использовать в качестве фитостены или коврика для ног. Чтобы мох не портился и не гнил, его пропитывают специальными жидкостями. Существуют влагостойкие и огнестойкие пропитки — все зависит от желания заказчика.

Это дополнительная яркая деталь интерьера, впечатляющая не только формой, но и функциональностью, материалами и скрытой за ними техникой. Для монтажа модуля не требуется дополнительных изменений в ванной, поэтому он подходит при строительстве новых объектов и при ремонте уже существующей комнаты.

Такое решение украдет немного пространства, зато подарит массу удобства. Необходимо сделать выступ из кирпича или бетона, обложив его такой же плиткой, как и стены, или выделить контрастным оттенком.

Можно оборудовать переносную скамью из водонепроницаемого дерева, металла или пластика. Смотреться она будет не так эффектно, но при желании ее можно просто убрать или передвинуть.

Вариант для тех, кто не боится смелых дизайнерских решений. Кроме того, это отличный способ сэкономить пространство в ванной. Для такой идеи спроектируйте специальную нишу и разместите на ней малогабаритную машину или приобретите специальное подвесное изделие.

Это стекло, которое меняет свою прозрачность. Первое SPD-типа — теряет свою прозрачность вместе со светопропускной способностью. Второе LC-типа — без ее потери, то есть стекло темнеет, но пропускает такое же количество света.

Из стекла изготавливают как двери в сам санузел, так и раздвижные конструкции внутри большой ванной комнаты, зонирующие ее.

Меня вдохновляет удобство и эргономика в ванной. Например, большие раковины и длинные смесители, которые не дают воде расплескаться. Также, отличная идея — тропический душ. Он поможет расслабиться и мысленно очутиться на берегу Амазонки. Особенно если у вас встроена акустическая система в потолок: любимая музыка успокоит или, наоборот, взбодрит.

Откажитесь от шаблонного представления о ванной, сделайте ее комнатой, в которой приятно провести время. Поставьте там стул или кресло, стеллажи с приятными безделушками. Если вы живете в загородном доме, обзаводитесь окном. Это поможет почувствовать себя как в настоящем изысканном отеле и абстрагироваться от городской суеты.