Ещё
Интерьер недели: просторная квартира на Патриарших прудах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интерьер недели: просторная квартира на Патриарших прудах 

Inmyroom 19 минут назад
Фото: Inmyroom
Автор проекта, архитектор Ариана Ахмад, создала эргономичный интерьер, сохранив ощущение простора на 126 квадратных метрах. За основу взяли пастельные оттенки и натуральные материалы. Мебель подбирали особенно тщательно, в том числе делали предметы по авторским эскизам.
Архитектор Ариана Ахмад приступила к работе, когда в квартире уже были готовы стены. Ей предстояло наполнить пространство содержимым и создать гармоничный интерьер.
Для большинства людей 126 квадратов показались бы очень большим пространством, но привыкшей к западным интерьерам заказчице этого оказалось недостаточно. Поэтому автор проекта старалась максимально сохранить ощущение простора и продумала эргономику до миллиметра.
Было принципиально важно обойтись без ярких цветовых пятен и кричащего дизайна — только спокойные пастельные тона. Колористическое решение для отделки и мебели подбирали очень тщательно.
Массивную австралийскую доску, которую уже в Москве подрезали для укладки традиционной французской «елкой», тонировали семь раз. Только с восьмой попытки автор проекта добилась требуемого теплого оттенка седого дуба.
Большую часть мебели изготовили на заказ по эскизам дизайнера из соображений эргономичности. Она идеальна по размерам и функционалу. К тому же там, где это необходимо, формы скруглили. Например, так появился журнальный столик в центре гостиной.
Автор проекта признается, что особенно долго выбирали диваны для гостиной. Рассматривали три десятка разных моделей. Были важны не только внешние параметры, но и мягкость. Именно из-за излишней жесткости диваны Poliform отклонили в пользу Minotti.
Шторами закрыли только окна в спальне, да и то невесомыми и полупрозрачными. Владелице квартиры нравится ощущение воздуха и простора, и она любит рассматривать из окон московские крыши. Специально поэтому банкетку в гостиной, на которой заказчица планирует работать с ноутбуком, поставили прямо у окна.
Декора в этом интерьере минимум. Ярким цветовым акцентом выступили крупные живые растения — тропические деревья и кактусы. А на полках и скамьях появилось множество ваз Moon-stores и Arcade.
Холл Мебель: скамья, на заказ по эскизам дизайнеров Декор: вазы, Mirtus, Arcade
Гостиная Мебель: табурет, пуф Vitra; диваны, Minotti; скамья и журнальный стол — «Ассоциация русских мастеров», на заказ по эскизам дизайнера; кресло, Cappellini Декор: вазы, Moon-stores; живопись, Паула Зариня Освещение: торшеры, Visual Comfort & Co и Flos; Rubn Lighting
Спальня Мебель: кровать, Dorelan; стул, Vitra; банкетка, Innovation; ширма, Gervasoni Ковер: Muuto Текстиль: Marki Home Декор: картины Ольги Шагиной «Между мирами» и «Дзен» Освещение: торшер, Flos; светильник, Penta
Inmyroom: последние новости
5 свежих идей для интерьера в скандинавском стиле ИКЕА выпустила коллекцию одежды в тон домашнего текстиля В Hoff действуют скидки до 50% на мебель для гостиной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Летучая показала «персик» в красном бикини40
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями14
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой5
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение