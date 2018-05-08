Интерьер недели: просторная квартира на Патриарших прудах

Автор проекта, архитектор Ариана Ахмад, создала эргономичный интерьер, сохранив ощущение простора на 126 квадратных метрах. За основу взяли пастельные оттенки и натуральные материалы. Мебель подбирали особенно тщательно, в том числе делали предметы по авторским эскизам.

Архитектор Ариана Ахмад приступила к работе, когда в квартире уже были готовы стены. Ей предстояло наполнить пространство содержимым и создать гармоничный интерьер.

Для большинства людей 126 квадратов показались бы очень большим пространством, но привыкшей к западным интерьерам заказчице этого оказалось недостаточно. Поэтому автор проекта старалась максимально сохранить ощущение простора и продумала эргономику до миллиметра.

Было принципиально важно обойтись без ярких цветовых пятен и кричащего дизайна — только спокойные пастельные тона. Колористическое решение для отделки и мебели подбирали очень тщательно.

Массивную австралийскую доску, которую уже в Москве подрезали для укладки традиционной французской «елкой», тонировали семь раз. Только с восьмой попытки автор проекта добилась требуемого теплого оттенка седого дуба.

Большую часть мебели изготовили на заказ по эскизам дизайнера из соображений эргономичности. Она идеальна по размерам и функционалу. К тому же там, где это необходимо, формы скруглили. Например, так появился журнальный столик в центре гостиной.

Автор проекта признается, что особенно долго выбирали диваны для гостиной. Рассматривали три десятка разных моделей. Были важны не только внешние параметры, но и мягкость. Именно из-за излишней жесткости диваны Poliform отклонили в пользу Minotti.

Шторами закрыли только окна в спальне, да и то невесомыми и полупрозрачными. Владелице квартиры нравится ощущение воздуха и простора, и она любит рассматривать из окон московские крыши. Специально поэтому банкетку в гостиной, на которой заказчица планирует работать с ноутбуком, поставили прямо у окна.

Декора в этом интерьере минимум. Ярким цветовым акцентом выступили крупные живые растения — тропические деревья и кактусы. А на полках и скамьях появилось множество ваз Moon-stores и Arcade.

Холл Мебель: скамья, на заказ по эскизам дизайнеров Декор: вазы, Mirtus, Arcade

Гостиная Мебель: табурет, пуф Vitra; диваны, Minotti; скамья и журнальный стол — «Ассоциация русских мастеров», на заказ по эскизам дизайнера; кресло, Cappellini Декор: вазы, Moon-stores; живопись, Паула Зариня Освещение: торшеры, Visual Comfort & Co и Flos; Rubn Lighting

Спальня Мебель: кровать, Dorelan; стул, Vitra; банкетка, Innovation; ширма, Gervasoni Ковер: Muuto Текстиль: Marki Home Декор: картины Ольги Шагиной «Между мирами» и «Дзен» Освещение: торшер, Flos; светильник, Penta