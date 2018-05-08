5 свежих идей для интерьера в скандинавском стиле

Всем поклонникам скандинавского стиля дизайнеры предлагают акцентировать внимание на цвете, текстурах, материалах, заменить привычные вещи новыми моделями и не бояться экспериментов.

Как насчет того, чтобы заменить надоевшие белые и серые стены более насыщенными голубыми и синими тонами? Темный кобальт, небесная лазурь, васильковый — любой оттенок может стать основным в интерьере гостиной или спальни.

Мебель в скандинавском интерьере не обязательно должна быть белой или серой. И если в гостиной яркий диван или кресло перестает вызывать удивление, то в спальне все более традиционно. Не бойтесь экспериментов: сделайте кровать акцентом — например, выбрав обивку для изголовья зеленого, синего и даже желтого цвета.

Все чаще дизайнеры используют в оформлении скандинавских интерьеров кожу — натуральный, приятный на ощупь и простой в уходе материал. Кожаным может быть как крупный предмет интерьера — диван или кресло, так и более мелкий — табурет и даже абажур светильника.

Белый однотонный плафон над обеденным столом — прошлый век. В моде более декоративные модели: например, светильник, напоминающий ветку. При этом функциональность остается на первом месте: с освещением лампы справляются «на ура».

Мы привыкли, что скандинавский интерьер — это прежде всего минимализм. Но все чаще дизайнеры не отказывают себе в удовольствии наполнить обстановку картинами, постерами, любимыми сувенирами и декоративными предметами. А мы только рады.

*Цены действительны на момент выхода статьи.