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5 свежих идей для интерьера в скандинавском стиле
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5 свежих идей для интерьера в скандинавском стиле 

Inmyroom 18 минут назад
Фото: Inmyroom
Всем поклонникам скандинавского стиля дизайнеры предлагают акцентировать внимание на цвете, текстурах, материалах, заменить привычные вещи новыми моделями и не бояться экспериментов.
Как насчет того, чтобы заменить надоевшие белые и серые стены более насыщенными голубыми и синими тонами? Темный кобальт, небесная лазурь, васильковый — любой оттенок может стать основным в интерьере гостиной или спальни.
Мебель в скандинавском интерьере не обязательно должна быть белой или серой. И если в гостиной яркий диван или кресло перестает вызывать удивление, то в спальне все более традиционно. Не бойтесь экспериментов: сделайте кровать акцентом — например, выбрав обивку для изголовья зеленого, синего и даже желтого цвета.
Все чаще дизайнеры используют в оформлении скандинавских интерьеров кожу — натуральный, приятный на ощупь и простой в уходе материал. Кожаным может быть как крупный предмет интерьера — диван или кресло, так и более мелкий — табурет и даже абажур светильника.
Белый однотонный плафон над обеденным столом — прошлый век. В моде более декоративные модели: например, светильник, напоминающий ветку. При этом функциональность остается на первом месте: с освещением лампы справляются «на ура».
Мы привыкли, что скандинавский интерьер — это прежде всего минимализм. Но все чаще дизайнеры не отказывают себе в удовольствии наполнить обстановку картинами, постерами, любимыми сувенирами и декоративными предметами. А мы только рады.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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