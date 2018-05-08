Бренд Bork может приморцам перестать бояться экспериментов на кухне

Выбор кухонной техники является одной из важнейших задач при обустройстве дома или квартиры. Ведь именно здесь хозяйка будет проводить значительную часть времени за приготовлением завтраков, обедов и ужинов для своего семейства. Для облегчения этой задачи и обеспечения широких возможностей для проявления своих кулинарных талантов лучше всего подойдет техника для кухни от бренда Bork. Элитная продукция данной марки пользуется популярностью у настоящих ценителей высокого качества и надежности.

История компании Bork начинается в 2002 году, за это время ей удалось выпустить несколько премиальных коллекций, к созданию которых привлекались лучшие производители, дизайнеры и инженеры со всего мира. Разрабатывая каждую модель техники, они стремятся добиться не только высочайшего качества, но и функциональности, эстетичности и практичности. Именно поэтому продукция Bork — это лучшее решение для любой кухни.

Кухонная техника от данного бренда выполнена в стиле модерн, сочетающем в себе лаконичность современности и изысканность классики. Благодаря этому стильному дизайну она тонко подчеркивает статус и отличный вкус владельца, являясь настоящим украшением интерьера. Кроме того, к числу преимуществ данной продукции можно отнести:

продуманную конструкцию;долговечность;эргономичность;функциональность;широкий модельный ряд.

В ассортименте продукции Bork представлена техника самого разного назначения — от тостеров с IQ-режимами до универсальных кухонных комбайнов с обширным набором насадок. При этом качество и дизайн техники данного бренда неоднократно удостаивались различных международных наград: iF Design Award, IFA, RedDot Design Award и др. На сегодня в копилке компании уже более 50 премий.

В России обзавестись элитной продукцией от Bork с официальной гарантией от производителя можно в ведущих сетевых магазинах, фирменных бутиках, а также в интернет-бутике. Тут клиенты могут получить квалифицированные консультации по всем видам техники бренда и попробовать их в действии. При этом для покупателей доступна удобная доставка по всей стране, а также самовывоз. Самостоятельно забрать покупку во Владивостоке можно каждый день с 9:00 до 21:00 по адресу: ул. Светланская, д. 31. Со всеми вопросами можно обращаться в информационную линию компании, здесь же можно узнать о наличии товаров в том или ином бутике и оформить заказ.