Всего 5 вещей — и вашу гостиную будет не узнать

Предметы искусства

У всех у нас разные вкусы. Одним нравятся яркие постеры, другим — копии мировых шедевров, третьим — необычные современные скульптуры. Если вы не ощущаете себя профи в этом вопросе, берите крупные вещи, чтобы их можно было поставить на консоль или на стол, а также большие постеры и картины. Чем понятнее будет стиль и тема работ, тем лучше.

Правильное освещение

Отнеситесь к подбору светильников так же, как к выбору предмета искусства — не бойтесь брать что-то яркое или необычное по форме. Иногда одна лишь смена люстры может изменить весь облик комнаты.

Наше мнение:

— Если в комнате всего один источник света в виде классической люстры, то тут что-то явно не так. Используйте потолочную подсветку, настенные светильники, напольные лампы. Экспериментируйте с формами и цветами, и тогда из простого «источника света» лампа превратится в оригинальный элемент декора.

Шторы

Шторы лучше сделать либо контрастирующими с общим цветом комнаты, либо тон в тон. Эти два простых приёма дают потрясающий результат, какой бы вы из них ни выбрали.

Наше мнение:

— Шторы должны сочетаться с выбранным стилем интерьера. Важное значение играет цвет. Если он будет вторить общей гамме комнаты, это придаст интерьеру завершённость. Шторы, контрастирующие с обстановкой, станут ярким элементом декора. Тёплые тона гарантируют гостиной уют, кремовые и коричневые добавят комфорта.

Поиграем с текстурами

Комната должна быть приятна не только на глаз, но и на ощупь. Полежать на пушистой накидке, положить под голову мягкую подушку, провести рукой по тёплому дереву… Эти тактильные ощущения бесценны. Экспериментируйте с текстурами, подбирайте по-настоящему уютные и комфортные вещи. Первым делом обратите внимание на диванные подушки, пледы и ковры — их подобрать проще всего.

То, что важно именно для вас Сувенир из поездки на море, старинная семейная реликвия, памятная фотография… Есть вещи, которые действительно очень много значат для нас. Пусть хотя бы одна такая вещь, при взгляде на которую у вас возникают только положительные воспоминания, займёт своё место в гостиной.

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