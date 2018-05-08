Шпаргалки Roomble: 7 тёплых цветовых сочетаний для спальни с палитрой

В теории выбирать цветовое оформление для спальни легко: просто найдите то, в котором вам комфортно засыпать и просыпаться, и подберите гармоничные тона-компаньоны. На практике у любимого цвета ещё хорошо бы найти правильный оттенок, создающий нужный эффект в пространстве, да и дополнительный цвет нелегко выбрать из множества вариантов. Чтобы избежать основных ошибок, таких как слишком скучный или кричащий интерьер, предлагаем вам изучить семь готовых палитр тёплых оттенков.

1. Нежное сочетание: кремовые тона

Мягкие, тёплые, приятные цвета, которые легко сочетаются между собой. Кремовый — это не столько отдельный цвет, сколько его состояние. Получается он, если максимально смягчить, приглушить и осветлить основной тон. Не путайте с бежевым — кремовым можно сделать даже серый и синий, но лучшие варианты цветового оформления спальни сочетают оттенки жёлтого, коричневого, розового, напоминающие о кондитерской.

Наше мнение:

— Сочетая цвета, используйте золотое правило декораторов: 60/30/10. Основную площадь занимает главный цвет, треть (например шторы и текстиль) — тон-компаньон, а десятую часть — яркие акценты. Если пытаетесь «подружить» два активных тона, смягчить их поможет белый и нейтральные цвета, если же, наоборот, работаете с приглушёнными оттенками, жизни добавят яркие детали.

2. Гармоничное сочетание: нежный розовый и тёплый серый

Стремительно набирающее популярность сочетание противоположных на первый взгляд тонов — мягкого женского розового и серьёзного мужского серого. Именно в непохожести залог его гармоничности — серый теплеет и смягчается, а розовый становится интереснее и сложнее. А сколько разных вариантов можно найти для необычной и очень уютной спальни: стальной и лососевый, цвет асфальта и оттенок фуксии, коралл и серый мрамор.

Инна Раскина, дизайнер интерьеров:

— Сочетание женского оттенка нежно-розовой пудры с мужским дымчато-серым прекрасно подходит для декорирования стен спальни. Эта элегантная комбинация благотворно влияет на нервную систему, способствуя расслаблению и хорошему настроению. Ещё розовый идеально работает на улучшение цвета кожи, делая её визуально более свежей и цветущей, а именно это и важно увидеть в зеркале, проснувшись утром!

facebook.com/inna.raskina.3 3. Праздничное сочетание: персиковый и зелёный

Давно прошли времена, когда зелёный пояс на розовом платье считался верхом безвкусицы — при правильном подходе это отличное сочетание. К тому же мы говорим о персиковом — розовом с примесью жёлтого, в насыщенном варианте близком к оранжевому. Добавьте к нему сложных оттенков зелёного — тон шалфея, зелёного чая или салатового, — чтобы в спальне поселилось настроение праздника, ощущение покоя и тепла.

4. Солнечное сочетание: приглушённый зелёный и жёлтый

За образец для этого яркого цветового сочетания возьмите образ цветка на лугу. Вариантов много: травянистый зелёный и лимонный оттенок нарцисса, мятный и маслянисто-жёлтый тон лютика, серо-болотный и солнечный цвет одуванчика. Грусти в таком летнем и тёплом интерьере просто не найдётся места.

5. Летнее сочетание: белый и песочный

Песочный — очень благородный и ненавязчивый оттенок. А чтобы его «земляная», серая составляющая не выходила на первый план, сочетайте его с идеальной чистотой белого. Ничего нет теплее образа пляжа — золотистый песок и белоснежные паруса. Добавьте бирюзовых деталей для полноты картины.

6. Смелое сочетание: зелёный и бордовый

Если вам нужен всплеск любимого красного цвета в интерьере, чтобы проснуться, — почему бы и нет. Но используйте его густой, приглушённый винный тон, чтобы вечером наслаждаться умиротворяющим эффектом. Попробуйте смелое сочетание с зелёным, а если будут отговаривать, решительно отвечайте — секрет в том, чтобы подобрать правильные оттенки и работающую пропорцию красок.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Идеальные цветовые сочетания для каждого свои. Кто-то предпочитает просыпаться в светлой комнате, залитой солнечным светом. А кто-то любит, когда спальня уютная, тёмная. Я как дизайнер всегда ищу что-то новое, но в то же время безупречно подходящее для моих героев. Например, сейчас у меня в работе спальня в очень смелом цветовом сочетании: зелёный оттенок молодой травы в гармонии с бордовым — цветом спелой вишни. Эта палитра появилась не случайно, просто она любит зелёный, а он — красный, и нужно было найти компромисс, сочетать эти две краски, да так, чтобы этот замес всегда напоминал им, что они отлично подходят друг другу. Не бойтесь смешивать различные оттенки, это позволит объединить нечто большее, чем просто цвета.

bondarevadesign.ru 7. Радостное сочетание: коралловый и бирюзовый

Свежее, искреннее и динамичное сочетание — оттенки красного и синего. В разбавленном, приглушённом состоянии напоминают о загадочных глубинах моря и таящихся там кораллах, а в более концентрированном — о ярком поле маков на фоне голубого неба. В любом случае — эффект сногсшибательный. А воздействие на настроение, наоборот, мягкое, ненавязчивое, но неизменно пробуждающее чистую радость.

Наше мнение:

— Производители красок видят одни и те же цвета совершенно по-разному. К тому же для того, чтобы в спальне было приятно и засыпать и просыпаться, нам нужны оттенки-хамелеоны, хорошо подстраивающиеся под разное освещение. Поэтому обращайтесь к проверенным поставщикам с широким ассортиментом красок — рекомендуем магазин компании Manders, — чтобы найти идеальный оттенок, сравнить его с другими и убедиться, что он вам подходит.

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