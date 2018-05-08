Как преобразить ванную комнату за 24 часа: 20 идей

Ванная комната — самое сложное помещение в доме или квартире в плане ремонта. Делается здесь всё после тщательных раздумий и на годы. Как правило, ограниченное пространство не позволяет развернуться фантазии, а сантехника не предполагает частых перестановок «для настроения».

Вы тоже так считаете? Спешим обрадовать: вы ошибаетесь.

На самом деле можно запросто преобразить надоевший интерьер и не затратить на это больших сумм. Мы изучили опыт профессионалов и готовы поделиться им с вами. Но прежде необходимо ответить себе на несколько вопросов.

Уверены, что причина дурного настроения именно в цвете ванной комнаты, а не в проблемах на работе или дома? Хотите обновлений, но не намерены тратить на это много времени и средств? Готовы потратить один день на то, чтобы кардинально поменять облик ванной и сделать это своими руками? Тогда воспользуйтесь удачным опытом тех, кто уже изменил свою жизнь к лучшему, преобразив пространство ванной комнаты за 24 часа.

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Выбрасываем лишнее, отмываем кафель, освежаем плиточные швы Первое, что нужно сделать, затевая преобразование любого помещения, — это разобрать все вещи, находящиеся в нём, и безжалостно отправить в мусорное ведро всё, что вам не нужно. А в вашей ванной вам сейчас не нужно многое: старый тюбик с засохшими остатками зубной пасты, потерявшая форму коробочка из-под пудры, в которой хранятся старые заколки, куча шампуней сомнительного срока годности, обмылки, тряпочки, пакетики… Всё в ведро! Переберите все баночки и тюбики с кремами и лосьонами, наверняка часть из них хранится не первый год. Выбросили? Отлично! Сразу после этого принимайтесь за мытьё плитки и освежение затирочных швов. Времени это потребует немного, а сиять ваша ванная после этого будет «как пятак на солнце».

Красивое — на виду, остальное — в шкафчики

Теперь делаем следующий шаг. Всё, что осталось (вы точно оставили только самое нужное?), расставьте так, чтобы красивые баночки были на виду, а остальные — в закрытых шкафчиках или на дальней полочке. Отлично подойдут стеклянные ёмкости, куда можно сложить всякую мелочёвку — ватные палочки и диски, заколки и шпильки, ножницы и пилочки для ногтей и пяток.

Прозрачные кармашки, полочки в углу и на дверце, рейлинги на стене

В нашем случае рекомендация касается тех вещей, которые нужны вам ежедневно. Однако есть опасность опять быстро захламить помещение, если вы расставите всё регулярно используемое у раковины или на краю ванны. Гораздо практичнее повесить на стене рейлинг или деревянную дощечку и прикрепить на неё небольшие ёмкости или корзинки с вещами, которые будут теперь всегда на своём месте. Отлично сработает на эту идею комплект прозрачных кармашков, который можно прикрепить на шторку у ванны или на дверь с внутренней стороны. Помогут упорядочить размещение многочисленных баночек лёгкие прозрачные полочки на внутренней стороне дверцы шкафчика. А новая небольшая полка над дверью выполняет две функции: места для хранения, украшения и освежения интерьера. Цвет полки может как сливаться с основным оттенком помещения, так и быть ярким, привлекающим внимание акцентом.

Наше мнение:

— Прежде чем приступать к переделке интерьера в ванной комнате, составьте список всех изменений, которые вы хотите сделать. Возможно, внимательно прочитав этот список, вы вычеркнете то, что потребует долгих усилий, кропотливых и дорогостоящих работ. Поверьте, отличного результата вполне можно добиться малыми средствами и не трудоёмкими приёмами!

Меняем угол зрения: используем зеркала и светильники

Возможно, вы привыкли смотреться именно в то зеркало, которое висит у вас сейчас в ванной комнате. Но решительность в этом случае будет очень уместна — зеркало надо поменять! Выбирайте большое, можно необычной формы, в стильной оправе, подсветка не возбраняется. Чем большее пространство будет отражаться в новом зеркале, тем объёмнее покажется эта комната. Конечно, если вы опять не захламите её в ближайшее время. Но в этом случае перечитайте первый совет нашей статьи. Решив, какое зеркало отныне будет висеть в ванной, сопроводите приобретение выбором новых светильников. Помните: чем больше в ванной разных источников света, тем лучше. Ну и, конечно, не впадайте в фанатизм и не превращайте этот интерьер в выставочный зал магазина люстр и ламп.

Ловим настроение на крючок

Смените все крючки и держатели для полотенец и халатов в ванной комнате. Вы даже не представляете, как такая мелочь может изменить настроение и вам, и новому интерьеру! Пусть это будут смешные человечки, стилизованные гвоздики, геометрические фигуры — главное, чтобы вам было удобно вешать на них полотенца и халаты, а взгляду приятно отмечать перемены. Заодно прикупите небольшие крючки и полочки для мочалок и разных мелочей, которые можно разместить поближе к ванне или душевой кабинке.

Полочки лишними не бывают

Вы окинули взором уже сделанное и всё ещё не удовлетворены результатом? Правильно — сделано не всё! Продолжаем менять ванную комнату и свою жизнь к лучшему. Открытые небольшие полочки, прикреплённые к стенам и подвесные, необычайно удобны и хороши. Они кажутся миниатюрнее, чем есть на самом деле, если разместить их на пустой стене, в нише или подвесить к потолку на красивых верёвочных креплениях.

Меняем краны и душевую лейку

Для полноты картины придётся поменять краны и душевую лейку. Конечно, если вы имеете такое желание и финансовую возможность, замените и сантехнику, ну хотя бы раковину, но мы на этом не настаиваем. Вполне достаточно приобрести новый стильный смеситель — и ванная комната буквально заиграет новыми красками, вернее блеском.

Покупаем новую шторку

Да, конечно! Не забываем про шторку! Наверняка вы давно хотели её поменять — это время пришло!

Красивые корзины — эффектно и эффективно

Плетёные корзины или их пластиковая имитация (но лучше, конечно, предпочесть натуральные материалы) помогут вам красиво разместить полотенца, массу мелких предметов. Поставить их можно куда угодно, всё зависит от их размера и назначения. А бельё, приготовленное для стирки, можно сложить в большую плетёную корзину и поставить её на полу у раковины или у ванны. Смотрите, как эффектно!

Картинам и коллекциям место есть везде

Если у вас завалялись репродукции в рамках, которые выбросить жаль, а повесить некуда, возможно, в ванной им будет самое место. Хороши тут будут и коллекции фарфоровых тарелок, гербарий, морские или анималистичные пейзажи. Сделать для них небольшие узкие полочки или прикрепить их к стене не составит большого труда и не потребует ощутимых финансовых затрат.

Новый текстиль

Наверняка вы отличная хозяйка и у вас всегда в ванной лежат чистые и свежие полотенца. Но их узор и цвет знаком вам и привычен до скуки. Исправить это очень просто: добавьте на видное место пару новых ярких полотенец. Просто прогуляйтесь до ближайшего торгового центра, заодно и отдохнёте, если переделки в ванной комнате вас немного утомили.

Свежий букетик поднимет настроение

Ну и завершающим штрихом наших переделок в ванной, с которыми мы отлично справились за 24 часа, станет букетик свежих цветов. Он уместен в любом стиле и интерьере, а в помещении, где мы расслабляемся и приводим себя в порядок, благоухающие и нежные цветы напомнят женщине о природной красоте её лица и тела и вдохновят на новые косметические процедуры. Ну как не быть красавицей в таком прекрасном интерьере!

Наше мнение:

— Не пытайтесь привнести в новый интерьер всё самое яркое и броское. Помните: во всём должна быть мера, и куда разумнее выбрать небольшие аксессуары пастельных тонов, чем ярмарочно-радужные предметы, от которых будет рябить в глазах уже через несколько дней. Хорошие изменения тем и хороши, что они не бросаются в глаза, а приятно ласкают взор.

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