6 крутых домов, созданных для настоящих интровертов

Всем нам иногда хочется сбежать от проблем, шума и суеты большого города. Куда? Конечно же, на природу. Туда, где будет тихо, спокойно и безлюдно. Перед вами — подборка домов, созданных, чтобы спрятаться в них от внешнего мира. Вооружайтесь блокнотом и запоминайте самые классные идеи для своего будущего дома мечты

С какой стороны не посмотри, жизнь в мегаполисе полна преимуществ. Развитая инфраструктура, возможности для учёбы и работы, цивилизация… Мы так привыкли к ритму большого города, что мысль о жизни за его пределами кажется чем-то фантастическим. Но у каждого из нас бывают периоды, когда хочется бросить все дела и просто отдохнуть: душой и телом.

Представляем вашему вниманию шесть домов, в которых можно скрыться от посторонних глаз. И помните: не обязательно уезжать в лесную глушь, чтобы побыть наедине с собой. Личный «край света» вполне реально создать и у себя в квартире.

Современная вилла в Акюрейри

Этот удивительный дом находится всего в 10 минутах езды от столицы Северной Исландии, но кажется, что на многие километры вокруг нет ни души.

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Прекрасно подходит для спокойного отдыха в любое время года: зимой из окна можно любоваться северным сиянием, летом — холодным, но ярким северным солнцем.

Уютное шале в Брекенридже

На горнолыжных курортах Франции и Австрии шале давно снискали невиданную популярность, но этот экземпляр находится на другом континенте и дарит неповторимое ощущение уединённости. Снег, горы, красоты Колорадо — и пусть весь мир подождёт. Прекрасно, не правда ли?

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Если у вас есть загородный дом (или вы собираетесь его приобрести), обратите внимание на основные архитектурные элементы стиля шале: выступающие козырьки крыши, отделка деревом внутри и снаружи, массивные балки на потолке и стенах. Всё это не только красиво, но и практично зимой, когда снег ложится на дачные крыши тяжёлыми пластами.

Капсульный экодом из Словакии

Этот крошечный передвижной дом абсолютно автономен: он работает на солнечной и ветряной энергии, а воду получает из атмосферных осадков. Вы можете остановиться и разместить капсулу где угодно: в городе, на крыше дома или на природе, вдали от людей.

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Советуем присмотреться не только к красивому внешнему оформлению, но и к интерьеру: этот мини-дом — блестящий пример использования полезного пространства на маленькой площади. Если вы живёте в крохотной квартире, обязательно посмотрите фотографии японских капсульных отелей и этого дома, в них вы найдёте много полезных идей.

Плавающий дом во Франции

Полупрозрачный домик-кабина под названием Walden Raft спрятан прямо в сердце озера и надёжно скрыт от чужих глаз деревьями. Вряд ли найдётся более подходящее место для тех, кто хочет отдохнуть и прислушаться к себе.

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В этом проекте дизайнеры интересно обыграли материалы и фактуры: дерево перемежается с прозрачными вставками, которые, в свою очередь, гармонируют с окружающей дом водой и добавляют пространству «воздуха». Используйте прозрачные элементы в своём доме или квартире для визуального расширения пространства.

Casa Brutale с видом на море

Потрясающий дизайн дома в скале принадлежит двум архитекторам из Греции.

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Они разработали концепцию по-настоящему уединённого жилища: мало того, что он врезан в скалу и находится фактически под землёй, так ещё и вместо крыши здесь — бассейн. Из соседей — только море и горы.

Коттедж на Фарерах

Этот уютный домик расположился на одном из Фарерских островов, в прямом смысле слова на краю света. Место просто идеальное: скалы, горные луга, водопады и бескрайний Атлантический океан.

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Возьмите на заметку красивое сочетание цветов дома и окружающего пейзажа: белого, зелёного, серого и синего. Если у вас ещё нет своего загородного дома, воссоздайте частичку природы прямо в квартире с помощью натуральной палитры и растительных орнаментов. Вдохновляйтесь скандинавским стилем и панорамными фотографиями