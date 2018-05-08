6 крутых домов, созданных для настоящих интровертов 

Всем нам иногда хочется сбежать от проблем, шума и суеты большого города. Куда? Конечно же, на природу. Туда, где будет тихо, спокойно и безлюдно. Перед вами — подборка домов, созданных, чтобы спрятаться в них от внешнего мира. Вооружайтесь блокнотом и запоминайте самые классные идеи для своего будущего дома мечты
С какой стороны не посмотри, жизнь в мегаполисе полна преимуществ. Развитая инфраструктура, возможности для учёбы и работы, цивилизация… Мы так привыкли к ритму большого города, что мысль о жизни за его пределами кажется чем-то фантастическим. Но у каждого из нас бывают периоды, когда хочется бросить все дела и просто отдохнуть: душой и телом.
Представляем вашему вниманию шесть домов, в которых можно скрыться от посторонних глаз. И помните: не обязательно уезжать в лесную глушь, чтобы побыть наедине с собой. Личный «край света» вполне реально создать и у себя в квартире.
Современная вилла в Акюрейри
Этот удивительный дом находится всего в 10 минутах езды от столицы Северной Исландии, но кажется, что на многие километры вокруг нет ни души.
roomble
Прекрасно подходит для спокойного отдыха в любое время года: зимой из окна можно любоваться северным сиянием, летом — холодным, но ярким северным солнцем.
Уютное шале в Брекенридже
На горнолыжных курортах Франции и Австрии шале давно снискали невиданную популярность, но этот экземпляр находится на другом континенте и дарит неповторимое ощущение уединённости. Снег, горы, красоты Колорадо — и пусть весь мир подождёт. Прекрасно, не правда ли?
roomble
Если у вас есть загородный дом (или вы собираетесь его приобрести), обратите внимание на основные архитектурные элементы стиля шале: выступающие козырьки крыши, отделка деревом внутри и снаружи, массивные балки на потолке и стенах. Всё это не только красиво, но и практично зимой, когда снег ложится на дачные крыши тяжёлыми пластами.
Капсульный экодом из Словакии
Этот крошечный передвижной дом абсолютно автономен: он работает на солнечной и ветряной энергии, а воду получает из атмосферных осадков. Вы можете остановиться и разместить капсулу где угодно: в городе, на крыше дома или на природе, вдали от людей.
roomble
Советуем присмотреться не только к красивому внешнему оформлению, но и к интерьеру: этот мини-дом — блестящий пример использования полезного пространства на маленькой площади. Если вы живёте в крохотной квартире, обязательно посмотрите фотографии японских капсульных отелей и этого дома, в них вы найдёте много полезных идей.
Плавающий дом во Франции
Полупрозрачный домик-кабина под названием Walden Raft спрятан прямо в сердце озера и надёжно скрыт от чужих глаз деревьями. Вряд ли найдётся более подходящее место для тех, кто хочет отдохнуть и прислушаться к себе.
roomble
В этом проекте дизайнеры интересно обыграли материалы и фактуры: дерево перемежается с прозрачными вставками, которые, в свою очередь, гармонируют с окружающей дом водой и добавляют пространству «воздуха». Используйте прозрачные элементы в своём доме или квартире для визуального расширения пространства.
Casa Brutale с видом на море
Потрясающий дизайн дома в скале принадлежит двум архитекторам из Греции.
roomble
Они разработали концепцию по-настоящему уединённого жилища: мало того, что он врезан в скалу и находится фактически под землёй, так ещё и вместо крыши здесь — бассейн. Из соседей — только море и горы.
Коттедж на Фарерах
Этот уютный домик расположился на одном из Фарерских островов, в прямом смысле слова на краю света. Место просто идеальное: скалы, горные луга, водопады и бескрайний Атлантический океан.
roomble
Возьмите на заметку красивое сочетание цветов дома и окружающего пейзажа: белого, зелёного, серого и синего. Если у вас ещё нет своего загородного дома, воссоздайте частичку природы прямо в квартире с помощью натуральной палитры и растительных орнаментов. Вдохновляйтесь скандинавским стилем и панорамными фотографиями