Ещё
Начался прием предзаказов на журнальный смарт-столик Sobro
Далее:
Читайте также:
Ещё

Начался прием предзаказов на журнальный смарт-столик Sobro 

Gizmonews 2 часа назад
Фото: Gizmonews
В 2017 году собирались средства на производство кофейного смарт-стола Sobro. Теперь же можно оформить предзаказ модели журнального столика. Стоимость модели составляет $399 за один экземпляр. Стол подойдет под любой интерьер и обладает широкой функциональностью, чем не может похвастаться большинство предметов современной мебели.
«Умный» стол способен охлаждать напитки, заряжать гаджеты как проводным, так и беспроводным способами, подсвечивать пол в темное время суток. Верхняя столешница наделена сенсорной панелью, с помощью которой можно управлять всеми функциями устройства — включать телевизор или музыку. Внизу расположились порты USB и розетки для зарядки и подключения любых гаджетов. Столик получил также модуль Bluetooth 4.0, позволяющий подключиться почти к любому устройству.
Разработчики добавили пару шкафчиков, два динамика и ночную светодиодную подсветку. Первый ящик самый обычный и создан для хранения журналов и прочей мелочи, а вот второй являет собой холодильную камеру для охлаждения любимых напитков. Sobro получил даже мобильное приложение, с помощью которого можно блокировать ящики, управлять подсветкой и подключаться к мобильным гаджетам.
Gizmonews: последние новости
Голосовой помощник Amazon обзаведется функцией памяти Созданы первые кроссовки из жевательной резинки В Instаgrаm началась война между виртуальными знаменитостями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х64
Что стало с Татьяной Овсиенко13
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями15
8 продуктов, которые нельзя есть сырыми
Возраст не помеха: советы главной «хищницы» Британии3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение