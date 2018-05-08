Начался прием предзаказов на журнальный смарт-столик Sobro

В 2017 году собирались средства на производство кофейного смарт-стола Sobro. Теперь же можно оформить предзаказ модели журнального столика. Стоимость модели составляет $399 за один экземпляр. Стол подойдет под любой интерьер и обладает широкой функциональностью, чем не может похвастаться большинство предметов современной мебели.

«Умный» стол способен охлаждать напитки, заряжать гаджеты как проводным, так и беспроводным способами, подсвечивать пол в темное время суток. Верхняя столешница наделена сенсорной панелью, с помощью которой можно управлять всеми функциями устройства — включать телевизор или музыку. Внизу расположились порты USB и розетки для зарядки и подключения любых гаджетов. Столик получил также модуль Bluetooth 4.0, позволяющий подключиться почти к любому устройству.

Разработчики добавили пару шкафчиков, два динамика и ночную светодиодную подсветку. Первый ящик самый обычный и создан для хранения журналов и прочей мелочи, а вот второй являет собой холодильную камеру для охлаждения любимых напитков. Sobro получил даже мобильное приложение, с помощью которого можно блокировать ящики, управлять подсветкой и подключаться к мобильным гаджетам.