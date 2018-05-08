Дизайн маленькой однушки: квартира, в которой нашлось место для всех важных зон

Кухня-гостиная

Согласно замыслу, в квартире будет проживать супружеская пара в возрасте 55+; расходы на покупку и обу­стройство жилья возьмут на себя повзрослевшие дети.

Чтобы повысить утилитарность небольшой однушки, автор проекта предлагает ликвидировать ненесущую стену, разделяющую кухню и комнату. В результате появится внушительное по метражу пространство, объединяющее зоны кухни, столовой и гостиной. Ещё в планах архитектора-дизайнера — демонтаж перегородки, образующей нишу в жилом помещении, и возведение новой, более протяжённой, а также установка сдвижных дверей. Всё перечисленное поможет организовать мини-спальню.

Кухня-гостиная

Со стороны прихожей новая перегородка позволит устроить нишу под вместительный шкаф. Среди других корректив типовой планировки — объединение влажных помещений. Часть полученного метража планируется включить в площадь прихожей, и в узкой входной зоне удастся расположить банкетку.

Оставшиеся квадратные метры будут использованы следующим образом: ванну заменят более удобной в эксплуатации душевой нишей, система инсталляции позволит развернуть унитаз на 90°, тем самым выиграв место для установки стиральной машины. Ещё одна доработка коснётся лоджии. Подоконный блок между ней и комнатой, а также балконную дверь демонтируют. В полученном проходе установят сдвижные, полностью остеклённые двери. Летнее помещение утеплят, дополнят электрическим тёплым полом и оборудуют как зону отдыха.

В колористической палитре нет ярких цветов, лишь натуральные тона — белый, бежевый, различные оттенки серого и зелёного, столь популярного сегодня.

Кухня-гостиная

Чтобы скрыть неровности перекрытий и заметные швы между панелями, а также упростить монтаж электропроводки и провести вентиляционные каналы, автор проекта предлагает использовать для оформления потолка подшивные конструкции из ГКЛ.

Кухня-гостиная

Геометрия и размеры зоны для кухни оптимальны для размещения гарнитура по Г-образной схеме. При этом примыкающие «стороны» будут иметь 60 сантиметровую глубину, что позволит установить полноразмерную технику. Крупногабаритные бытовые приборы предполагается встроить в колонну и поместить в нишу.

Спальня-гостиная

Спальня

Помещение получится небольшим по метражу, но достаточным, чтобы установить двуспальную кровать и два прикроватных столика. За общее освещение станут отвечать встраиваемые в потолок светильники, за местное — подвесные лампы на длинных подвесах. Экспрессию оформлению придадут посредством лепного декора и насыщенного травяного цвета.

Спальня

Прихожая

Прихожая

Оптически скорректировать размеры небольшой прихожей помогут напольное панно из узорчатого керамогранита, глянцевая отделка фасадов встраиваемого шкафа, входная дверь с отделкой зеркальным полотном. Навесной диванчик с высокой спинкой утопят в заранее предусмотренную нишу. Место под ним пригодится для размещения обуви.

Прихожая

Лоджия

После утепления пола и стен, установки двухкамерного остекления и монтажа (под керамогранит) электрического тёплого пола летнее помещение преобразуют во всесезонную зону отдыха. Торцевые стены лоджии задействуют под хранение — там поместят двустворчатые шкафы с антресолями.

Лоджия

Санузел

Санузел

Для отделки стен предполагается использовать белую керамическую плитку под кирпич и серую полуматовую краску. Первую применят для облицовки душевой ниши и части стены за унитазом, максимально подверженных воздействию влаги, вторую — для оформления оставшихся вертикальных поверхностей. На пол положат керамогранит под метлахскую плитку.

Санузел

Визуально увеличить размеры помещений квартиры помогут особые приёмы — схемы укладки напольных покрытий, а также мебель с отделкой в цвет стен, которую идеально впишут в организованные ниши.

Преимущества

Недостатки

Единство оформления способствует зрительному увеличению пространства.

Кухне, открытой в жилое помещение, понадобится мощная вытяжка.

Выделены репрезентативное помещение и спальня.

Душевая ниша, обустроенная строительным способом, нуждается в тщательной гидроизоляции пола.

Предусмотрено достаточное количество мест хранения.

Изготовление мебели на заказ удорожает смету.

Увеличена инсоляция жилых помещений и прихожей.

Лоджия утеплена и обустроена как место отдыха.