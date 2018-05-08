Дизайн маленькой однушки: квартира, в которой нашлось место для всех важных зон 

Кухня-гостиная
Согласно замыслу, в квартире будет проживать супружеская пара в возрасте 55+; расходы на покупку и обустройство жилья возьмут на себя повзрослевшие дети.
Чтобы повысить утилитарность небольшой однушки, автор проекта предлагает ликвидировать ненесущую стену, разделяющую кухню и комнату. В результате появится внушительное по метражу пространство, объединяющее зоны кухни, столовой и гостиной. Ещё в планах архитектора-дизайнера — демонтаж перегородки, образующей нишу в жилом помещении, и возведение новой, более протяжённой, а также установка сдвижных дверей. Всё перечисленное поможет организовать мини-спальню.
Кухня-гостиная
Со стороны прихожей новая перегородка позволит устроить нишу под вместительный шкаф. Среди других корректив типовой планировки — объединение влажных помещений. Часть полученного метража планируется включить в площадь прихожей, и в узкой входной зоне удастся расположить банкетку.
Оставшиеся квадратные метры будут использованы следующим образом: ванну заменят более удобной в эксплуатации душевой нишей, система инсталляции позволит развернуть унитаз на 90°, тем самым выиграв место для установки стиральной машины. Ещё одна доработка коснётся лоджии. Подоконный блок между ней и комнатой, а также балконную дверь демонтируют. В полученном проходе установят сдвижные, полностью остеклённые двери. Летнее помещение утеплят, дополнят электрическим тёплым полом и оборудуют как зону отдыха.
В колористической палитре нет ярких цветов, лишь натуральные тона — белый, бежевый, различные оттенки серого и зелёного, столь популярного сегодня.
Кухня-гостиная
Чтобы скрыть неровности перекрытий и заметные швы между панелями, а также упростить монтаж электропроводки и провести вентиляционные каналы, автор проекта предлагает использовать для оформления потолка подшивные конструкции из ГКЛ.
Кухня-гостиная
Геометрия и размеры зоны для кухни оптимальны для размещения гарнитура по Г-образной схеме. При этом примыкающие «стороны» будут иметь 60 сантиметровую глубину, что позволит установить полноразмерную технику. Крупногабаритные бытовые приборы предполагается встроить в колонну и поместить в нишу.
Спальня-гостиная
Спальня
Помещение получится небольшим по метражу, но достаточным, чтобы установить двуспальную кровать и два прикроватных столика. За общее освещение станут отвечать встраиваемые в потолок светильники, за местное — подвесные лампы на длинных подвесах. Экспрессию оформлению придадут посредством лепного декора и насыщенного травяного цвета.
Спальня
Прихожая
Прихожая
Оптически скорректировать размеры небольшой прихожей помогут напольное панно из узорчатого керамогранита, глянцевая отделка фасадов встраиваемого шкафа, входная дверь с отделкой зеркальным полотном. Навесной диванчик с высокой спинкой утопят в заранее предусмотренную нишу. Место под ним пригодится для размещения обуви.
Прихожая
Лоджия
После утепления пола и стен, установки двухкамерного остекления и монтажа (под керамогранит) электрического тёплого пола летнее помещение преобразуют во всесезонную зону отдыха. Торцевые стены лоджии задействуют под хранение — там поместят двустворчатые шкафы с антресолями.
Лоджия
Санузел
Санузел
Для отделки стен предполагается использовать белую керамическую плитку под кирпич и серую полуматовую краску. Первую применят для облицовки душевой ниши и части стены за унитазом, максимально подверженных воздействию влаги, вторую — для оформления оставшихся вертикальных поверхностей. На пол положат керамогранит под метлахскую плитку.
Санузел
Визуально увеличить размеры помещений квартиры помогут особые приёмы — схемы укладки напольных покрытий, а также мебель с отделкой в цвет стен, которую идеально впишут в организованные ниши.
Преимущества
Недостатки
Единство оформления способствует зрительному увеличению пространства.
Кухне, открытой в жилое помещение, понадобится мощная вытяжка.
Выделены репрезентативное помещение и спальня.
Душевая ниша, обустроенная строительным способом, нуждается в тщательной гидроизоляции пола.
Предусмотрено достаточное количество мест хранения.
Изготовление мебели на заказ удорожает смету.
Увеличена инсоляция жилых помещений и прихожей.
Лоджия утеплена и обустроена как место отдыха.