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Об этих хитростях необходимо знать всем владельцам маленькой кухни
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Об этих хитростях необходимо знать всем владельцам маленькой кухни 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пищу всем приходится принимать ежедневно, поэтому не удивительно, что мы проводим на кухне много времени. И логично, что мы часто задумываемся, как бы получше ее обустроить.
Из трудностей, проблем, неудобств и ограничений рождаются самые гениальные решения. И лучшие идеи чаще всего можно встретить именно в малюсеньких 5-7-метровых пространствах.
Поэтому мы советуем посмотреть их всем, независимо от размера вашей кухни и ее состояния.
стратегия № 1: все подвешивать
Когда речь заходит о небольшой кухне, поднимаем голову вверх и используем как можно рациональнее настенное и потолочное пространство.
Рейлинг для кухонной утвари
Сковороды, сотейники и крышки можно расположить на стене на рейлингах (металлических планках). В шкафах, где и так ничего не умещается. У вас сразу освобождается куча свободного места, и удобно доставать посуду.
Перфорированная панель
Такую доску (панель) с перфорацией можно использовать не только на кухне, но и везде, где не хватает места для полноценного шкафа или комода. В этом примере доска служит для хранения сковородок, но ее можно использовать и для менее объемных предметов.
S-образные крючки
Они настолько универсальны, что, пожалуй, найдутся в каждом доме. Не забывайте про них, т.к. подвешивать можно практически все, начиная от щетки для мытья посуды и полотенец и заканчивая декоративными комнатными растениями.
Подвесные корзины
Подвесные корзины освобождают больше пространства на столешнице. Посмотрите, как можно использовать корзину с фруктами (справа).
Под потолок
Почему бы не задействовать для хранения и потолок? Специально для этих целей существуют полки на железной прочной леске. Можно купить готовые варианты или сделать своими руками.
Открытые полки
На фото совсем небольшая кухня с крохотной квартире-студии, где используется каждый сантиметр площади. Здесь на открытых полках в нише хранятся и столовые приборы, и посуда, и кое-что из бакалеи и приправ.
Стратегия № 2 Больше рабочих поверхностей
Кухонный остров
В этой крошечной кухне почти не было рабочих поверхностей, пока хозяйка не добавила небольшой столик-островок с нижней полкой для хранения.
тележка
Если для острова нет никакого места, используйте бюджетный вариант — тележку на колесиках, которую можно переместить в любой угол и даже вывезти из кухни при необходимости вместе со всем содержимым.
Барный столик
Во многих случаях его используют вместо обычного стола для завтраков, а иногда и вместо рабочей столешницы. Высота столика совпадает с остальными гарнитуром, так что, при необходимости, такой столик можно приставлять к рабочим поверхностям кухни.
Стратегия № 3  Убирайте это из кухни
Существует много вариантов того, как вы можете максимально эффективно использовать пространство.
Но есть еще один вариант — убрать из кухни то, что вам не требуется каждый день. Это не означает, что вы должны каждый раз бегать за тарелкой и кружкой в гостиную, но винный бар можно вполне устроить за пределами кухни.
Источник: apartmenttherapy.com  Анна Залесская
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