6 вещей, на которые стоит обратить внимание при выборе проекта дома

Строительство собственного дома — штука чрезвычайно ответственная. Надо учесть множество нюансов, прежде чем закладывать условный кирпич своего будущего дома. Принятие решения формирует перечень факторов: имеющийся бюджет, количество предложений от застройщиков на рынке, климат и прочие. Но главный фактор, как правило, деньги. Это вовсе не значит, что при их наличии человек готов на любые затраты, пренебрегая качеством или переплачивая впустую. Но все же при ограниченном бюджете особенно стараешься нивелировать риск неудачи, поскольку на вторую попытку денег может уже не хватить. Ниже предлагаем тебе узнать, на что следует обращать внимание при выборе проекта частного дома.

1. Фундамент

Если ты не хочешь, чтобы стены твоего будущего дома покрылись трещинами, нужно учитывать тип фундамента в выбранном проекте. Не каждый подойдет для того типа грунта, на котором будет вестись стройка. Самым оптимальным фундаментом является монолитный свайный ростверк. Однако при строительстве на песчаном грунте он не подойдет и нужно будет использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент. Глубокозаглубленный ленточный фундамент — один из самых дорогих и надежных — подходит для любого вида почвы, кроме мягкопластичных грунтов. Столбчатый фундамент считается самым простым и недорогим. Его закладывают под каркасные дома из легкого материала. Соответственно, подходит он для почвы, не подверженной пучению: например, песчаной. Для неустойчивого грунта обычно используют тип фундамента «монолитная плита». А если уж тебе совсем не повезло и ты купил участок на болотистой почве, то знай: для твоего дома лучше всего подойдет свайный фундамент из забивных железобетонных свай длиной 5-6 метров. При отсутствии грунтовых вод на участке можно рассматривать и цокольный фундамент. Он позволит увеличить площадь дома за счет наличия подвала.

2. Рациональное использование площади

Если участок небольшой, а тебе хочется оставить место во дворе для чего-то очень важного — детской площадки, бассейна, вольера для гориллы (есть и такие!) — ты должен рационально использовать имеющуюся площадь. Можно построить двухэтажный или даже трехэтажный дом с эксплуатируемой кровлей. Тогда при сохранении нужного количества комнат не придется жертвовать их размерами. На первом этаже можно разместить просторную гостиную с кухней, а под спальни выделить второй этаж. Хорошей идей будет объединить функционал двух комнат в одну. Допустим, гостиную сделать общей с кухней или спальню — с рабочим кабинетом. На третьем этаже можно обустроить детские, комнату отдыха или бильярдную. Такое сиамское родство позволит сделать комнаты большими, не разбавляя жилищный простор унылыми бытовыми баррикадами. Строительная компания Izburg удачно подхватила волну современных строительных трендов. Большой выбор проектов удовлетворит различные архитектурные запросы заказчиков. Любишь ли ты современный европейский стиль, классическую загородную архитектуру или являешься приверженцем стиля шале — выбор любого из них обеспечит тебе наличие просторных комнат с удачной планировкой. И не переживай, что места будет мало. Площадь домов действительно большая, а их невысокая стоимость выгодно подчеркивает данное преимущество. Гостиные, объединенные с кухней, достаточно просторны для уютных семейных посиделок или отвязных холостяцких вечеринок. А если у тебя есть собственные идеи планировки дома, то Izburg может воплотить их, разработав проект по индивидуальному заказу. И не стоит беспокоиться о качестве работы: репутацию компании подтвердят более тысячи довольных клиентов. И если нет полной суммы для строительства дома целиком, то можно оплачивать процесс поэтапно, в зависимости от объема выполненных работ. Izburg — это образец постоянного развития и целеустремленности, которые позволили небольшой фирме за несколько лет вырасти в полноценную и независимую торгово-производственную строительную компанию. Посмотреть проекты домов Izburg→

3. Расположение спален

Спальня — место отдыха. Если ты не живешь в студии, где одна комната разделяет функции спальни, столовой и гостиной, то повторяем: спальня — место отдыха. И чтобы сохранить неприкосновенность твоего сна, спальня в доме не должна быть проходной комнатой или смежной с той, которая предназначена для шумных развлечений. Советуем позаботиться об этом перед строительством дома, чтобы потом не было повода для грусти и бессонницы.

4. Большие окна

Преимущества больших окон очевидны: это и круто смотрится, и, конечно же, обеспечивает большое количество света в комнате. Но не надо забывать о недостатках. Большое застекленное окно наносит урон теплоизоляции помещения. А значит, любителям красивых панорам нужно помнить, что такие окна годятся в регионах с теплым климатом. К тому же изготовление больших окон стоит недешево, что приводит к удорожанию самого дома.

5. Маленькая котельная

Большинство людей не придают особое значение площади котельных. Неудивительно: вряд ли кто-то планирует проводить там много времени. Тем не менее по требованиям газовых служб размер котельной должен быть не менее 15 кубических метров, то есть примерно 5-6 квадратных метров (в зависимости от высоты потолков).

6. Отсутствие подвала

Отсутствие подвала в доме не кажется чем-то из рук вон выходящим. Без подвала прожить можно. Но как же здорово, когда он есть! Подвал удобно использовать для размещения котельной. Благодаря ему ты можешь побаловать себя собственной сауной, обустроить спортзал или даже бильярдную. Поскольку в подвале хорошая звукоизоляция, в твоей власти оборудовать его под что-нибудь шумное: кинотеатр, ночной клуб или даже школу игры на волынке. Также подвал часто становится пристанищем ненужных вещей, которые при всем старании не вписываются в интерьер дома. Отличный способ сэкономить средства и нервы при строительстве частного дома — это обратиться к застройщику, который выполняет весь цикл работ, начиная от закладки фундамента и обустройства участка и заканчивая внутренней отделкой. К тому же это не спровоцирует стилистических противоречий при желании сохранить общую дизайнерскую концепцию. Все-таки выполнение разных работ легче контролировать, если их реализует одна фирма, а не несколько. В офисе строительной компании «РемСтройСервис» тебя ждет армия профессионалов различных направлений. Они помогут разработать индивидуальный проект дома или выбрать один из имеющихся. И это только начало. Фирма возьмет на себя все этапы строительства: фундамент, внешнюю и внутреннюю отделку. Разработав проект коммуникаций, специалисты «РемСтройСервис» обеспечат качественную электропроводку, систему водоснабжения, канализации и отопления. Поэтому не стоит бояться, что из-за халатности работников твой дом однажды превратится в постапокалиптическое убежище. Узнать стоимость проекта в «РемСтройСервис»→