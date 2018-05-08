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19 бытовых мелочей, способных взбесить кого угодно
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19 бытовых мелочей, способных взбесить кого угодно 

Ридус 2 часа назад
С чем-то мы миримся, а что-то просто не можем выносить. В таких случаях спасает только юмор.
1/20  Листайте фотогалерею.
Фото:
2/20  Замусоренный рабочий стол на компьютере
Фото:
3/20  Хитрое солнце
Фото:
4/20  Хаотично наклеенные кружочки
Фото:
5/20  Когда люди оставляют тебе немного еды на дне упаковки просто потому что им лень её выкидывать
Фото:
6/20  Ластик, который не стирает
Фото:
7/20  Слишком тонкие полотенца для рук
Фото:
8/20  Неоткрывающийся пакет
Фото:
9/20  Вот эти вот пончики
Фото:
10/20  Плеер, который невозможно включить погромче
Фото:
11/20  Кто-то не знает, как выглядит цифра восемь?
Фото:
12/20  Люди, которые не в состоянии правильно упаковать цветные карандаши
Фото:
13/20  Однослойная туалетная бумага
Фото:
14/20  Слишком маленький пакет для мусорного ведра
Фото:
15/20  Ад для перфекциониста
Фото:
16/20  Прилипшее к коробке шоколадное печенье
Фото:
17/20  Люди, которые загораживают весь вид своими телефонами
Фото:
18/20  Посылка, которую запихало вот так назло
Фото:
19/20  Ложка, упавшая в суп.
Фото:
20/20  Масло, которое не мажется на бутерброд
Фото:
Иногда ты думаешь, что мир прекрасен, а ты достиг дзена, а потом раз и наступаешь на жвачку или роняешь бутерброд маслом вниз. И всё, прощай, хвалёное спокойствие, здравствуй, гнев и негодование. Каждый день мы сталкиваемся с кучей раздражающих вещей, которые выводят нас из себя. С чем-то мы миримся, а с чем-то никак не можем смириться. В таких случаях спасает только юмор. Собрали для вас 19 мелочей, которые способны взбесить кого угодно.
1. Слишком маленький пакет для мусорного ведра
2. Ложка, упавшая в суп  3. Ад для перфекциониста
4. Масло, которое не мажется на бутерброд
5. Слишком тонкие полотенца для рук  6. Замусоренный рабочий стол на компьютере
7. Прилипшее к коробке шоколадное печенье
8. Ластик, который не стирает
9. Люди, которые не в состоянии правильно упаковать цветные карандаши
10. Хитрое солнце
11. Хаотично наклеенные кружочки
12. Неоткрывающийся пакет
13. Однослойная туалетная бумага
14. Посылка, которую запихало вот так назло
15. Люди, которые загораживают весь вид своими телефонами
16. Когда люди оставляют тебе немного еды на дне упаковки просто потому что им лень её выкидывать
17. Кто-то не знает, как выглядит цифра восемь?
18. Вот эти вот пончики
19. Плеер, который невозможно включить погромче
А вас что бесит?
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