Спальня и кабинет в одном флаконе: 13 обаятельных интерьеров с кроватью-чердаком

1. Спальня и рабочее место для мальчика

Многие мальчишки буквально грезят спальным местом на втором ярусе. Почему бы не исполнить эту мечту, да еще сэкономив при этом пространство для организации комфортного рабочего места?

Фото: Instagram restyledesign

2. Кровать-чердак в комнате девочки

Впрочем, долой стереотипы о том, что спальное место на втором ярусе — решение исключительно для мальчишек. Девочкам тоже пригодится дополнительное пространство для комфортной рабочей зоны. Тем более, что современные производители предлагают массу кроватей-чердаков, оформленных именно для нежных девичьих комнат.

Фото: Instagram jellyspace.co 3. Компактное рабочее место и зона отдыха

Если расположить под кроватью-чердаком компактный угловой письменный стол, можно выгадать еще чуть-чуть места — и организовать рядом уютный уголок для чтения и отдыха.

Фото: Instagram littlefolksfurniture

4. Четыре в одном

Хотите выжать из пространства под кроватью-чердаком еще больше? Пожалуйста! Если развернуть рабочую зону и поставить стул не под спальным местом, а сбоку от него, то на «нижнем ярусе» поместится не только мини-кабинет и зона отдыха, но и система хранения.

Фото: Instagram interior_avenue

5. Два спальных места

Кровать-чердак практически незаменима, если на маленькой площади нужно организовать сразу два (или даже три) спальных места, да еще и про мини-офис не забыть. Обратите внимание: в этой комнате также очень изящно решен вопрос зонирования.

Фото: Instagram casakidsbk

Кстати, размещение двух кроватей-чердаков в ряд отлично подходит для узких вытянутых комнат-вагончиков: расположение мебели вдоль одной из стен визуально смещает «центр тяжести» помещения и отвлекает внимание от его пропорций.

Фото: Instagram scarletreagan

6. Рабочее место с системой хранения

Если рабочее место нужно вам не только для размещения компьютера, офисного органайзера и пары книг, и без вместительной системы хранения не обойтись, обратите внимание на вариант ниже.

К слову, и кровать-чердак, и остальная мебель в комнате подобрана в цвет стен, поэтому обстановка, несмотря на весьма большие тумбы в основании, не смотрится чересчур громоздкой.

Фото: Instagram flourishhome

7. Спальня-кабинет в стиле лофт

Кровать-чердак как нельзя более уместна в интерьере, оформленном в стиле лофт.

Фото: Instagram california_furniture_depot

8. Кровать-чердак в более строгих интерьерах

Несмотря на то, что размещение полноценного спального места на втором ярусе отдает некоторым озорством, это вовсе не означает, что кровать-чердак будет неуместна в строгих интерьерах. К примеру, лаконичная модель нейтрального цвета или натурального оттенка дерева впишется практически в любую обстановку.

Фото: Instagram thekidsplace1

9. Кровать-чердак для самых маленьких

Думаете, рабочее место в детской необходимо только школьнику? Как бы не так! Дошколятам тоже нужно рисовать, раскрашивать, лепить и заниматься другими развивающими активностями, а потому кровать-чердак будет уместна и в комнате самых маленьких.

Фото: Instagram rafakids

Разумеется, важно позаботиться о безопасности и убедиться в том, что малыш уже достаточно подрос, чтобы самостоятельно забираться наверх и слезать вниз.

Фото: Instagram leonskleinesreich

10. Второй полуэтаж

Если высота потолка позволяет, можно организовать в комнате полноценный второй полуэтаж.

Фото: Instgram clabbyk

11. Второй ярус при низких потолках

Но даже довольно низкие потолки не повод отказываться от кровати-чердака. Если рабочая зона никак не помещается непосредственно под спальным местом (из-за невозможности разместить его достаточно высоко), расположите ее рядом. А место под кроватью задействуйте для организации системы хранения или зоны отдыха.

Фото: Instagram anna.kai5a

12. Кровать-чердак в больших комнатах

Дополнительное место пригодится даже в комнатах довольно приличной площади. Перенесите спальное место повыше — и позвольте себе чуть больше. Во «взрослых» спальнях не помешает дополнительная зона для чтения и отдыха, система хранения, комфортный туалетный столик. В детских комнатах таким образом можно выгадать место для спортивного уголка, модного вигвама или даже гамака.

Фото: Instagram holzlab_design

13. Оригинально оформленная спальная зона

Размещение кровати на втором уровне и рабочей зоны на первом вовсе не значит, что у вас не останется места для декора. К примеру, можно выкрасить стену за кроватью грифельной краской.

Фото: Instagram clarebutterywoodburn

Или развесить вокруг картины, плакаты и постеры, сделав таким образом кровать-чердак частью своеобразной композиции.

Фото: Instagram jodyblainemoon