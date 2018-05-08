Путешествуем по миру: Почему стоит останавливаться в дизайнерских отелях

Дорогие и шикарные отели все еще остаются привлекательными для туристов, но уже не один год в тренде останавливаться в дизайнерских бутиках-отелях. И пусть порой, их масштабы не тянут на то, чтобы именоваться бутиком, тем не менее, если к отелю приложил руку известный дизайнер, будьте уверены, вы будете поражены их интерьерными решениями и необычностью. Путешествуем по миру: Почему стоит останавливаться в дизайнерских отеляхОтель du Petit Moulin

Этот отель

находится в Париже, а его создателем является Кристиан Лакруа . Искать его нужно

в модном районе столицы Франции — La Marais: гуляя по улицам, вы обязательно

увидите старинное здание (а если что и каждый местный житель может подсказать)

с вывеской «Boulagerie».

Переводится это слово как «булочная» или «пекарня», но уже давно ни того, ни другого здесь нет — на их месте расположился модный бутик-отель (4 звезды) du Petit

Moulin

Кристиана Лакруа.

Здание

считается памятником архитектуры, поэтому отреставрированный фасад здания

никаким образом нельзя было менять. Однако, Кристиану Лакруа и не понадобилось

этого делать: он преобразил внутренний интерьер булочной и создал изящный

французский отель. Каждый входящий гость, прочувствует ту самую атмосферу старого

Парижа. Каждый номер в отеле отличает собственный, индивидуальный дизайн.

Отель Maison Moschino

Бывшая

железнодорожная станция, построенная в неоклассическом стиле, стала

своеобразным памятником архитектуры, поэтому внешний вид здания остался

нетронутым. А вот внутренний интерьер был кардинально изменен командой бренда Moschino совместно с проектировщиком Rossella Jardini.

В настоящее время это действующий отель от ведущего дизайнера: 4 этажа, 65 гостевых комнат (в том числе два номера сдаются под апартаменты), спа-салон и итальянский ресторан.

Maison

Moschino

привлекателен своим сюрреалистическим оформлением, что можно увидеть в каждом

номере. Интересно, что комнаты еще и тематически названы: The forest room (сон среди стволов в виде волшебных

деревьев и светильники-совы), Sweet

room

(гигантские подушки в виде пирожных и соответственные цвета) и т.д.

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Отель Palazzo Versace Palazzo Versace находится

в Арабских Эмиратах (Дубай) и представляет собой огромный дворец. Над его дизайном, архитектурой и интерьером работала Донателла Версаче : во всем

прослеживаются следы барокко — сводчатые потолки, золотые элементы и вставки,

керамика, мозаика и много теплых желтых цветов.

Отель

включает в себя около 300 номеров, три ресторана, бар, спа-салон, спортивный

зал, а также собственную часть побережья, что позволяет туристам заняться парусным

спортом или просто прокатиться на яхте. В качестве комплимента маленькие

флакончики духов Versace

для каждого гостя.

Отель Armani Dubai Еще один

отель от не менее известного дизайнера также находится в ОАЭ (Дубай), в самом

высоком здании мира Бурдж-Халифа. Интерьер очень сдержанный, даже немного

строгий: использованы классические цвета — черный, шоколадный и кремовый. Всего

в отеле 160 номеров, в некоторых из них для облицовки пола использовался

специальный камень, а для обивки стен — деревянные панели под шкуру

зебры. Отель

предлагает 8 ресторанов, СПА-салон, фитнес-клубы, единственный магазин Armani в эмирате Дубай. Изящество залов и номеров поражает каждого гостя, желающего остановиться здесь. Кроме того, отель

известного дизайнера есть еще и в Милане — Armani Hotel Milano. Читайте также: Где остановиться в Швейцарии, чтобы насладиться жизнью в полной мере 6 стран, которые нужно посетить любителям шоколада