Как носить монохромные костюмы: 10 летних образов, которые стоит повторить

В этом сезоне самые модные костюмы — монохромные. Удачные, выдержанные в одном цвете комплекты из пиджака и брюк (или юбки, или шорт) можно найти в коллекциях как у больших именитых домов моды, так и у не менее влиятельных масс-маркет-брендов. Носить их стоит с максимально лаконичными аксессуарами, которые не будут нарушать цветовую гармонию образа. Палитра нового весенне-летнего сезона выдержана в мягких деликатных и миролюбивых красках: лаванда, небесно-голубой, мята, лимонное суфле и клубничный йогурт.