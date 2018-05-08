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Как носить монохромные костюмы: 10 летних образов, которые стоит повторить
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Как носить монохромные костюмы: 10 летних образов, которые стоит повторить 

Harper’s Bazaar 28 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В этом сезоне самые модные костюмы — монохромные. Удачные, выдержанные в одном цвете комплекты из пиджака и брюк (или юбки, или шорт) можно найти в коллекциях как у больших именитых домов моды, так и у не менее влиятельных масс-маркет-брендов. Носить их стоит с максимально лаконичными аксессуарами, которые не будут нарушать цветовую гармонию образа. Палитра нового весенне-летнего сезона выдержана в мягких деликатных и миролюбивых красках: лаванда, небесно-голубой, мята, лимонное суфле и клубничный йогурт.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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