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Как превратить маленькую квартиру в дом мечты — отвечают разработчики компании Mini
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Как превратить маленькую квартиру в дом мечты — отвечают разработчики компании Mini 

Harper’s Bazaar 25 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вот уже третий год подряд в рамках дизайнерской выставки Salone del Mobile компания Mini ведет поиск архитектурных решений проблемы нехватки жилого пространства и ограниченных ресурсов в городских пространствах будущего. В этот раз разработчики Mini объединились с лондонским архитектурным бюро Studiomama для создания инсталляции Mini Living — Built By All. Эта концепция жилого пространства нового образца подразумевает тесное сотрудничество между командой архитекторов и жителями, что позволяет создать действительно удобное жилье, в котором учтены нужды каждого.
Помимо инсталляции Mini снова откроет своего рода архитектурную лабораторию. Пространство Mini Living Factory Of Ideas позволит посетителям салона немного пофантазировать и воплотить в модели собственное видение идеального жилого пространства. Сама инсталляция Mini Living располагается в прилегающем зале и демонстрирует четыре примера концепции жилого пространства, а также несколько зон общего пользования, как, например, общая кухня или открытый тренажерный зал.
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