В мае в Европу завезут гигантские филаментные лампы

Компания Philips Lighting анонсировала выход новой линейки дизайнерских светодиодных ламп Philips deco LED. Освещение в 2018 году должно быть именно таким — приборы из коллекции придадут современный акцент интерьерам в индустриальном стиле. Но и прочим они добавят изящества и индивидуальности. Тем, кто делает ремонт или ищет способ закончить интерьер ярким акцентом, это решение от Philips Lighting явно придётся по душе.

Как создать дома уютное и тёплое освещение? Поможет модель Philips deco LED Giant vintage, которая снабжена длинной закрученной светодиодной нитью. Дымчатый серый гигантский LED-светильник с тонкой вертикальной светодиодной нитью из линейки Philips deco LED Giant modern подойдёт для минимализма или даже скандинавского стиля.

Новую линейку Giant vintage можно заказать уже в мае. Вторая коллекция будет доступна для заказа в Европе в июле этого года.

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