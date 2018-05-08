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Красиво и бюджетно: 12 идей для создания интерьера, который не ударит по кошельку
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Красиво и бюджетно: 12 идей для создания интерьера, который не ударит по кошельку 

IVD.ru 3 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Глянцевые поверхности
Глянцевые поверхности в отделке комнаты или у мебели могут добавить пространству воздуха и создать впечатление дорогого интерьера. Главное — не перестараться. Так, если для оформления фартука на кухне вы выбрали глянцевую плитку, фасады должны быть простыми и матовыми. Такое сочетание наиболее выигрышно.
Если говорить о бюджетной мебели — выбирайте варианты из МДФ, покрытые эмалью. В соотношении цены и качества — это лидер.
Фото: Instagram dsmango
2. Латунные и медные детали
Латунь и медь с их приглушенным золотым оттенком способны добавить в интерьер шика и роскоши. Мы уже показывали универсальные примеры, как именно использовать эти цвета.
Фото: Instagram lukianovaola
3. Хрустальная люстра
Универсальный способ сделать интерьер красивым. К тому же, покупка единственного аксессуара не сильно ударит по кошельку. Лучше использовать такой ход в комнате с высокими потолками — от 2,7 метров. Иначе есть риск сделать потолок визуально ниже.
Фото: Instagram alenapautova.ru  4. Половая доска
Половая доска — это бюджетный вариант отделки пола из натуральных пород дерева, чаще всего сосны или лиственницы. Цены на квадратный метр начинаются от 400 руб, что в целом сравнимо со стоимостью обычного ламината. А вот красота и теплота настоящего дерева не сравнится с его заменителями.
Фото: Instagram pixiswelt
5. Мебель из дерева
И здесь можно найти бюджетные решения из масс-маркета. Например, у ИКЕА есть серия мебели, которая сделана из массива дерева, но достаточно доступна по цене. Подобные линейки можно найти в масс-маркете, стоит только задаться целью.
Фото: Instagram ikea_family68
6. Плитка-кабанчик
Это классика, которой стоит придерживаться, если есть цель сделать красиво и бюджетно. Модные шестигранники или плитка в форме рыбьей чешуи, безусловно, красивы, но стоят немало. К тому же плитку-кабанчик можно уложить разными способами, чтобы привнести в интерьер что-то новое и интересное.
Фото: Instagram lanasyremont
7. Мебель в стиле mid-century modern
Апсайклинг снова в моде. Восстановленные предметы мебели, которые вам достались от бабушки или родителей, способы сделать интерьер красивее, но без лишних затрат. Советуем обратить внимание на мебель в стиле mid-century modern. Сегодня это направление особенно актуально.
Фото: Instagram nest.out.west
8. Текстиль
Пожалуй, это самый простой и бюджетный способ сделать интерьер красивым и завершенным. Особенно учитывая обилие ассортимента в доступном масс-маркете. Экспериментируйте с принтами, материалами и используйте разные текстуры. Но об этом дальше.
Фото: Instagram hmhome
9. Разные текстуры
В продолжение темы о текстиле и не только. Одна из последних тенденций красивого интерьера — разные текстуры. Например, бархат в соседстве с выстиранным льном или бахромой. Подобные решения выглядят стильно и оживляют интерьер. Еще раз советуем обратить внимание на масс-маркет — там более чем реально найти бюджетные и красивые решения.
Фото: livethemma.ikea.se  10. Акцентная стена из обоев с узором
Отделка красивыми обоями с рисунком выльется в приличную сумму… если оклеить ими все стены. Гораздо дешевле оформить таким образом только акцентную стену. Для такой цели может хватить даже нескольких рулонов, но комната будет выглядеть гораздо интереснее.
Фото: Instagram apartmenttherapy
11. Декор стен
Знаете, чем отличается большинство наших интерьеров от западных? Отсутствием декора на стенах. Удивительно, но мы начали активно украшать стены постерами, картинами, фото и зеркалами совсем недавно. Тогда как это простой и бюджетный способ сделать интерьер по-настоящему красивым и завершенным.
Вот несколько бюджетных идей для украшения стены.
Ищите украшения на AliExpress. Там множество постеров разных стилей. Используйте остатки цветных обоев. Просто вставьте их в рамку. Распечатаейте семейные фото и развесьте их красиво на стене.
Фото: Instagram theobert_pot  12. Хенд-мейд
Обычный самый дешевый комод из ИКЕИ можно превратить в красивый и стильный предмет интерьера. Достаточно проявить фантазию и немного поработать. То же самое об освещении. Есть множетсво интересных идей светильников, которые легко сделать своими руками. Когда бюджет ограничен, самое время творить.
Фото: Instagram kutuzovatvorit
Бонус: вещи, на которых лучше не экономить
Как бы мы не старались сделать красивый интерьер за маленькие деньги, есть вещи, на которые стоит потратиться. Во-первых, сантехника. Качественные трубы и сантехнические приборы — это будущее вашего ремонта. Диван легко заменить, обои — снова покрасить, но ремонт ванной требует больших неудобств и вложений. Не экономьте.
Во-вторых, системы хранения. Продумайте их как можно тщательнее, так как беспорядок убивает любую интерьерную красоту. Кстати, гардеробные часто получаются дешевле встроенных больших шкафов. И в них легко составить наполнение по своим требованиям и потребностям.
Фото: livethemma.ikea.se  В-третьих, кухня и ее наполнение. Мы уже давали дельные советы о том, как бюджетно сделать красивую кухню, и искали лазейки, на чем можно сэкономить. Это поможет вам сделать интерьер красивым без золотой кредитки.
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