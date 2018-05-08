10 идей как сделать дом комфортным

Свет, тепло, микроклимат, эргономичность, надёжность — множество факторов делают пространство уютным и формируют то заветное чувство: «мой дом». Продумать все системы, правильно оборудовать помещения — важная и непростая задача. Поэтому за советом мы обратились к профессионалу, архитектору Нине Лопатиной

Нина Лопатина, архитектор

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В профессии более 12 лет. Образование — МАрхИ.

Cпециализация: нестандартные общественные интерьеры со сложной и необычной тематикой. Реализовала более 50 проектов, среди которых не только офисы крупных компаний, но и крафтовый бар, «Машина времени», «Пещера индейцев» и два частных самолёта.

http://opendoorstudio.ru — Ежедневно мы используем в работе разное оборудование. И технологичные решения для дома — уже не фантастические эксперименты, а вполне привычная часть нашей жизни. Сегодня я расскажу о том, какие решения считаю самыми удобными, и чем особенно любят пользоваться мои клиенты.

Освещение. Лёгкое и интуитивно понятное управление

В современном доме все основные помещения обязательно оснащены несколькими группами света, которые можно комбинировать, создавая разные сценарии. В процессе работы над проектом мы создаём план освещения, куда обязательно включается мебель, и совместно с клиентом продумываем разные ситуации, когда какой свет может понадобиться.

1. Световые сценарии

Например, для детской: дневной свет с дополнительной подсветкой письменного стола для обучения, общий верхний свет для игр и общения, мягкий свет для просмотра мультфильмов, свет для чтения перед сном и свет с диммером для спокойного отдыха и сна. Такое количество сценариев достигается не за счёт множества светильников, а за счёт грамотного управления. И при этом переключение сценариев должно быть интуитивно понятным.

2. Эргономичность

То, как изделие ложится в руку, — очень важный параметр при выборе включателей. Представьте, как вы ищете включатель в темноте. Как вы бегом собираетесь на работу. Важно всё: немаркая приятная поверхность, плавный бесшумный ход, точность реакции на нажатие. Много лет благодаря надёжности и простоте в использовании мы предпочитаем электрооборудование и элементы «умного дома» компании Jung.

3. Диммируемые светильники

Выбирая такое решение, вы не ошибётесь с подбором ламп — просто убавляете свет, когда нужно. Профессиональный совет: мощность светильника рассчитывайте с запасом. Jung предлагает множество вариантов диммирования и с лёгкостью справляется со светодиодами. Неожиданно полезным устройством оказался роторный сенсор (датчик) для регулировки света, температуры, музыки и других элементов дома, который выглядит и ощущается как аналоговый, а на самом деле цифровой. Поворот «крутилки» — привычное действие для многих, действие хорошо контролируется и правильно ощущается, не нужно много раз нажимать или удерживать кнопки. Это здорово!

Очень важная функция — управление диммерами из нескольких точек, то есть проходные диммеры. Раньше такая функция была недоступна, а теперь система «умный дом» с лёгкостью справляется с этой задачей.

4. Управление температурой света

Я была просто в восторге, когда увидела решение с такой возможностью. Это потрясающе! Значит, больше не будет ссор, когда жена хочет тёплый свет в ванной, а муж — холодный. Температура настраивается одним движением. Правда, для этого придётся подобрать светильники, поддерживающие такую функцию.

5. Система управления светом DALI

С её помощью можно почувствовать себя настоящим театральным осветителем. Но если у вас нет задачи устроить перформанс, то сценарии освещения продумываются специалистами по свету очень тщательно, чтобы освещение было максимально комфортным. Например, с помощью таймера можно выставить наружное освещение дома разной интенсивности. Свет плавно меняет яркость в зависимости от времени суток.

6. Датчики движения

Датчики движения сделают ваше пребывание в помещении удобным и приятным, и о многих вещах вам не придётся даже задумываться. К их установке нужно относиться внимательно — когда датчики расположены грамотно, вы не замечаете их работу. Сейчас производители делают датчики присутствия бесшумными, с регулируемым диапазоном действия и чувствительности. Это позволяет настроить их идеально, подобно музыкальному инструменту. С этим всегда помогают технические специалисты компании.

Комплексное управление климатом, отоплением, безопасностью

Комфортный дом — это не обилие технологичных новинок, которыми можно удивить гостей. Это базовые функции вашего жилья, которые работают как часы без вашего участия. Это ситуация, при которой всё, что может мешать, раздражать, ухудшать качество жизни, устраняется само собой.

7. Регулировка температуры и влажности воздуха

Это тоже автоматизированный процесс, который производится при помощи датчиков, подключённых к системе кондиционирования. Вы и сами не всегда можете точно знать, какие условия будут оптимальными, система же сама оценивает ситуацию и принимает решение. Очень важная функция — синхронизация работы отопления и кондиционирования. В нужный момент, когда включается одно, отключается другое. Это продлевает срок службы оборудования и экономит ресурсы.

8. Эффект присутствия владельцев дома

Решение, разработанное специалистами Jung, обеспечит безопасность дома. Больше нет необходимости просить соседей присмотреть за ним, когда вы уезжаете. Эта система попросту включает свет на какое-то время в определённом режиме.

9. Домашний кинотеатр

Мои клиенты очень любят это пространство в своих домах, и даже в небольшой гостиной приятно создать подходящую атмосферу для полного погружения в мир кино. Для этой зоны мы используем систему KNX, которая активирует режим домашнего кинотеатра: закрываются шторы, выключается свет, включаются специальные подсветки и, конечно, звук. Причём для дневного и вечернего просмотра режимы отличаются. Система домашнего кинотеатра управляется с бесплатного мобильного приложения, оно очень удобное и интуитивно понятное.

10. SmartGlass

Моё любимое ноу-хау для того, чтобы спрятать оборудование. К домашнему кинотеатру, как правило, прилагаются 5 или 6 устройств разного размера, которые сами по себе выглядят не слишком привлекательно. Конечно, можно убрать их в тумбу или интегрировать в нишу. Но есть один нюанс: устройства имеют индикацию, дисплеи и лампочки, действие многих команд необходимо видеть. SmartGlass для этого идеальное решение. Этим волшебным стеклом мы закрываем нишу с оборудованием, и нажатием кнопки оно из матового становится прозрачным! В обычном же режиме ваши устройства никто не увидит.

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