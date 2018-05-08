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Особняк в стиле ар-деко в Подмосковье
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Особняк в стиле ар-деко в Подмосковье 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Дизайн этого загородного дома выполнен в стиле ар-деко студией дизайна Анны Куликовой и Павла Миронова. Интерьеры здесь оформлены в исключительно утончённом и искусном формате.
Используя блистательный, просто обворожительно красивый стиль ар-деко в отделке и декорировании, дизайнеры создали здесь атмосферу волшебного французского особняка на Ривьере.
Анна Куликова и Павел Миронов, дизайнеры интерьера
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Анна Куликова успешно окончила МВХПУ им. С. Г. Строганова по специальности художник (кафедра проектирования мебели). Павел Миронов окончил Московский художественно-промышленный институт им. С. Г. Строганова по специальности художник (кафедра проектирования интерьеров).
В 2000 году Анна и Павел основали собственную студию дизайна интерьера. Их любимый стиль — ар-деко, роскошный и столь притягательный.
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В отделке пола на первом этаже и лестницы использовали натуральный мрамор. Подобранный по оттенку к общему образу дизайн-проекта со множеством перламутровых деталей, мрамор показал себя здесь исключительно благородным материалом.
В оформлении ванных комнат тоже используется именно мрамор, а также керамическая плитка. В дизайне пола на втором этаже — элитный ореховый паркет, на стенах — декоративная окраска и дизайнерские обои.
Заказчик поручил дизайнерам создать в интерьерах этого дома атмосферу ар-деко. Это фирменный стиль студии дизайна Анны Куликовой и Павла Миронова, поэтому хозяйка дома, которая любит ар-деко, обратилась именно к ним.
В дизайне интерьера в стиле ар-деко важно найти тонкую грань между гламурным и семейным интерьером. Если использовать исключительно утончённые декоративные и художественные детали, правильную мебель, то такой стиль отлично подойдёт и для детских помещений.
Сначала в этом доме сделали зонирование основных пространств. После этого за работу принялись дизайнеры — выполнили отделку, расстановку мебели, декорирование интерьеров.
В конструкции самого дома заложена симметричная композиция, что нашло отражение в поэтажных планах. Например, на первом этаже пространства перетекают друг в друга: просторная входная зона, отделённая от гостиной лёгкой витражной перегородкой, органично переходит в лестницу (налево) и в столовую зону (направо), затем столовая зона через каминную ведёт в гостиную.
Из столовой через стеклянные двери эркера можно попасть в сад на террасу. Вся эта композиция сливается в одно произведение искусства в стиле ар-деко — аристократичный особняк, который вдохновляет одним своим видом.
На стенах в нужных местах расположены большие зеркала, которые множат пространство, отчего весь первый этаж воспринимается единым целым. В расположении и размере лестницы заложена идея парадного выхода к гостям, сидящим за большим праздничным столом.
На втором этаже — спальня хозяйки и спальня её дочери, а также кабинет. На третьем этаже — мультифункциональная открытая зона и пара технических помещений. На цокольном этаже находится домашний кинотеатр, спа-зона, гостевая спальня. В дизайне домашнего кинотеатра и спа-зоны, как и в случае с лестницей, есть особенная театральность в организации пространства.
Анна Куликова, дизайнер интерьеров:
— Заказчики нам доверились, им понравился ход наших мыслей. Они не торопились и в течение всего проекта несколько раз меняли пожелания. Мы охотно предлагали новые решения. Процесс работы на объекте длился несколько лет. Завершающей стадией была наша совместная поездка в Париж за антиквариатом. Там купили скульптуры, часы, много светильников и мебели: всё эпохи ар-деко (1920—1930-е годы).
www.mironov-studio.ru  Для каждой зоны выбрали свою цветовую гамму, но есть и то, что объединяет все интерьеры. Это перламутровые элементы. Их может быть много или совсем чуть-чуть в различных зонах — с их помощью мы добавили цельности и гармоничности интерьерам.
Мы благодарим за фотографии Сергея Моргунова.
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