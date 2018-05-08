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На стене дома в Видном выросла береза
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На стене дома в Видном выросла береза 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В одном из домов в Видном жители собирают урожай грибов и дождевую воду прямо со стен квартиры — швы между панелями давно разрушились, а в щелях гуляет ветер. Управляющая компания оказалась в незавидном положении — за 12 лет правления они вырастили только недовольство местных жителей и березу, которая растет прямо из стены дома.
На первый взгляд обычная квартира на первом этаже панельного дома давно обрела свою индивидуальность — типичную двушку декорировал не какой-нибудь дизайнер, а сама мать-природа по недосмотру коммунальщиков. Стены расписаны серо-зеленой плесенью, на обоях — художественные разводы от протеков, а из щелей между плитами музыкально завывает ветер. Атмосфера как в тропическом лесу — сыро и пахнет грибами.
Светлана Винникова жалуется — жить в квартире невозможно, особенно в холодное время года. Поэтому детей на зиму отправляют к бабушкам, боятся простуды. В таких условиях хорошо чувствуют себя только грибы, в основном патогенные, они растут на обоях как на дрожжах.
Новая жизнь развивается не только на стенах внутри, но и снаружи. На шве между плитами растет самая настоящая береза. Герметик, которым были замазаны стыки, давно рассохся и частично обвалился. Сквозь щель спокойно проходит палец. Сюда же заливается вода.
Источник фото: телеканал «360»
Существует поверье: если морскую раковину приложить к уху, то можно услышать шум прибоя. А если ухо приложить к щели этого дома, то можно услышать, о чем говорят соседи. В управляющей компании о проблемах в доме знают, но лишь разводят руками. Жители демонстрируют доказательства, которые сняли прямо со стены квартиры. Но, кажется, грибы пришлись не по вкусу руководству компании.
Заместитель директора держит оборону. Он не хочет признавать, что такой урожай собрали жители на его участке. Посмотреть на дом замначальника отказался, предложил встретиться после праздников. Управляющая компания обслуживает этот дом уже 12 лет. Десять из них жители дома на Советской улице жалуются на протечки швов. И больше ждать они не намерены: требуют немедленно приступить к работе.
Руководство управляющей компании недоверчиво изучает фотографии, словно свой объект ни разу не видели. Не исключено, что так и есть, судя по состоянию дома. Впрочем, коммунальщикам все же пришлось признать очевидное.
Протечки и швы в квартире обещали загерметизировать, березу пересадить, а грибы — собрать и просушить стены. Светлана Ванникова надеется, что в это раз ничто не помешает коммунальщикам сдержать слово. Даже дожди, которые должны начаться вместе с запланированными работами.
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