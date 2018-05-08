Старинный грот станет похож на подводный мир

В павильоне «Грот» столичного музея-усадьбы «Кусково» восстанавливают уникальный настенный декор, созданный из 24 видов раковин моллюсков свыше 250 лет назад.

Корреспондент «ВМ» побывала в павильоне и узнала, как идет процесс реставрации.

"Грот" удивляет своей красотой. Его интерьер напоминает подводный мир — на стенах и сводах изображены морские обитатели — змеи, кальмары, осьминоги, медузы, рыбы и даже драконы, а также растительный орнамент. Еще в павильоне можно увидеть изображения птиц. Многие фрагменты декора даже воссоздают свадебные игры морских обитателей.

Реставрация такого масштабного объекта — очень трудоемкий и тонкий процесс. Раковины для павильона собирали со всего мира — Средиземноморья, Греции, Франции, Италии и Турции и даже подмосковных рек и озер. Подобрать аутентичные цвета и оттенки, а также правдоподобно и живописно воссоздать морскую флору тоже было непросто.

— Мы возвращаем утраченные ракушки и составляем рисунок, — рассказывает научный руководитель проекта Лариса Лапшина. — Кроме раковин, мы также используем обычный и тонированный гипс, а по нему укладываем песок, стеклярус, стекло и даже туф и остатки угля.

Ракушки — материал капризный, и работать с ним непросто — любая неосторожность может привести к повреждению.

— Это не только тонкая и кропотливая работа, но и художественный труд. Чтобы сохранить прежний объем, надо видеть объект в том виде, в каком он был раньше, — подчеркивает Лариса Лапшина.

Настенный декор в «Гроте» создали из более 24 видов раковин моллюсков свыше 250 лет назад. Теперь для реставрации задействовали 32 вида ракушек.

— Авторская работа здесь сохранена почти на 90 процентов, — отмечает Лариса Лапшина. — Сейчас наша главная задача — отреставрировать и сохранить культурный памятник. Мы стараемся менять те детали, которые на 80 процентов утрачены, а те, что более-менее целостны, не трогаем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Павильон «Грот» уникален. Для России, по сути, это единственный памятник культуры, внутренний интерьер которого выполнен в таком сложном стиле. Предыдущая реставрация в 1980 году была минимальной, ракушечное убранство, можно сказать, законсервировали. Проект по восстановлению долго разрабатывался, и в итоге было решено его реализовать. Поддерживает и финансирует реставрацию объекта столичный Департамент культуры.

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