Скрытые возможности: 9 товаров ИКЕА, о которых вы знаете далеко не все 

В этой подборке вы точно найдете что-то для своего дома — ведь в нее вошли товары с неочевидными функциями: они помогут организовать хранение, сэкономить горячую воду и решить проблему полива растений, когда вас нет дома. Все товары можно купить онлайн.
Подходит и для хранения мелочей в ванной, и для организации рабочего места — особенно если дополнить ее крючками ГРУНДТАЛЬ.
В чем фишка: благодаря колесикам тележку легко перемещать — можно использовать, чтобы подать завтрак.
Стоимость: 1 399 рублей
Даже если в вашей квартире очень мало места, для этих компактных и плоских весов его будет достаточно.
В чем фишка: весы запоминают ваши результаты — удобно отслеживать свой прогресс.
Стоимость: 999 рублей
Горшок на колесиках — легко передвигать во время уборки.
В чем фишка: конечно, в самополиве! Незаменим для всех, кто часто бывает в долгих командировках (или просто забывает поливать цветы).
Стоимость: 1 299 рублей
В этой серии представлены различные полки, контейнеры, крючки и штанги — все, что нужно, чтобы организовать хранение.
В чем фишка: используйте элементы в любой комплектации, которая вам удобна. АЛЬГОТ можно размещать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной), а для сборки не нужны никакие инструменты.
Стоимость (в комплектации, как на фото): 7 970 рублей
С одной стороны — море цветов, с другой — классический орнамент в полоску. Постельное белье изготовлено из мягкой, но плотной хлопковой ткани.
В чем фишка: просто переверните одеяло, чтобы освежить интерьер!
Стоимость: 2 499 рублей
Это зеркало можно поставить на стол или повесить на стену — а еще к нему прилагается декоративный элемент.
В чем фишка: на обратной стороне створок расположены крючки для хранения украшений — идеальный способ сэкономить место на макияжном столике.
Стоимость: 3 699 рублей
БОЛЬМЕН можно использовать как детский табурет, а если перевернуть — как корзину для хранения игрушек.
В чем фишка: а еще он поможет ребенку дотягиваться до труднодоступных мест — например, до высоких полок или раковины.
Стоимость: 499 рублей
Чехлы для диванов ВИМЛЕ выглядят абсолютно одинаково и с лицевой, и с обратной стороны.
В чем фишка: диван будет хорошо смотреться не только у стены, но и в середине комнаты — хороший способ зонировать пространство.
Стоимость (для трехместного углового дивана): 69 000 рублей
Ретродизайн в сочетании с современными технологиями — главные отличительные черты этого смесителя.
В чем фишка: функция «Холодный старт» позволяет сэкономить почти 30% энергии — если поднять рычаг смесителя прямо вверх, польется только холодная вода.
Стоимость: 6 999 рублей