Скрытые возможности: 9 товаров ИКЕА, о которых вы знаете далеко не все

В этой подборке вы точно найдете что-то для своего дома — ведь в нее вошли товары с неочевидными функциями: они помогут организовать хранение, сэкономить горячую воду и решить проблему полива растений, когда вас нет дома. Все товары можно купить онлайн.

Подходит и для хранения мелочей в ванной, и для организации рабочего места — особенно если дополнить ее крючками ГРУНДТАЛЬ.

В чем фишка: благодаря колесикам тележку легко перемещать — можно использовать, чтобы подать завтрак.

Стоимость: 1 399 рублей

Даже если в вашей квартире очень мало места, для этих компактных и плоских весов его будет достаточно.

В чем фишка: весы запоминают ваши результаты — удобно отслеживать свой прогресс.

Стоимость: 999 рублей

Горшок на колесиках — легко передвигать во время уборки.

В чем фишка: конечно, в самополиве! Незаменим для всех, кто часто бывает в долгих командировках (или просто забывает поливать цветы).

Стоимость: 1 299 рублей

В этой серии представлены различные полки, контейнеры, крючки и штанги — все, что нужно, чтобы организовать хранение.

В чем фишка: используйте элементы в любой комплектации, которая вам удобна. АЛЬГОТ можно размещать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной), а для сборки не нужны никакие инструменты.

Стоимость (в комплектации, как на фото): 7 970 рублей

С одной стороны — море цветов, с другой — классический орнамент в полоску. Постельное белье изготовлено из мягкой, но плотной хлопковой ткани.

В чем фишка: просто переверните одеяло, чтобы освежить интерьер!

Стоимость: 2 499 рублей

Это зеркало можно поставить на стол или повесить на стену — а еще к нему прилагается декоративный элемент.

В чем фишка: на обратной стороне створок расположены крючки для хранения украшений — идеальный способ сэкономить место на макияжном столике.

Стоимость: 3 699 рублей

БОЛЬМЕН можно использовать как детский табурет, а если перевернуть — как корзину для хранения игрушек.

В чем фишка: а еще он поможет ребенку дотягиваться до труднодоступных мест — например, до высоких полок или раковины.

Стоимость: 499 рублей

Чехлы для диванов ВИМЛЕ выглядят абсолютно одинаково и с лицевой, и с обратной стороны.

В чем фишка: диван будет хорошо смотреться не только у стены, но и в середине комнаты — хороший способ зонировать пространство.

Стоимость (для трехместного углового дивана): 69 000 рублей

Ретродизайн в сочетании с современными технологиями — главные отличительные черты этого смесителя.

В чем фишка: функция «Холодный старт» позволяет сэкономить почти 30% энергии — если поднять рычаг смесителя прямо вверх, польется только холодная вода.

Стоимость: 6 999 рублей