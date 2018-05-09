Современная квартира в московской «сталинке»

В результате перепланировки больше половины квартиры отдали под просторную гостиную-кухню-столовую. Отделка колонны каррарским мрамором и дубовые ставни отлично вписались в интерьер, напоминающий о старинных московских домах.

Главным требованием молодой супружеской пары была просторная и свободная гостиная-столовая. Архитекторы Павел Железнов и Татьяна Борисова отвели под нее больше половины площади. Оставшийся метраж распределили между двумя спальнями, холлом, гардеробной и двумя санузлами с постирочной.

Чтобы добиться идеальной планировки, четырехкомнатную квартиру буквально перекроили заново. Из-за этого в холле рядом с гостиной оказалась несущая конструкция. Ее превратили в колонну из каррарского мрамора с каннелюрами в стиле московского метро.

«Этот эффектный элемент интерьера напоминает стиль и архитектуру фасада здания в котором находится квартира», — делятся авторы проекта.

«Сталинский» дом 1950-х годов постройки в Хамовниках определил стилистику всего интерьера. «Он получился современным и минималистичным, — отмечает Павел Железнов, — Но за счет деревянных элементов его цветовая гамма должна напоминать о старинных московских квартирах, а паркет „елочкой“ — подчеркивать эту ассоциацию».

Для фактуры натурального дерева выбрали спокойный и благородный белый фон. В интерьере обошлись без ярких акцентов и декора. Украшением стали сами архитектурные элементы, например, ставни на окнах. От текстиля отказались, чтобы оставить больше места для живописи и предметов искусства. Владельцы квартиры коллекционеры, и это было важным требованием.

На первый взгляд кажется, что стены в гостиной и в холле отделаны белыми матовыми и глянцевыми панелями. Стоит труда различить за ними шкаф, который сделали на заказ по эскизам авторов проекта в фирме «Анкон». Он же «маскирует» двери в спальни. Есть в квартире и отдельная гардеробная.

Массивная добротная мебель из натуральных материалов напоминает об американской классике. Потому и подбирали ее в американской мебельной компании Restoration Hardware. В гостиной компаньонами ей выступили кресло Poltrona Frau, обеденный стол Delta и скамья Dina Deco International.

Холл Отделка: колонна отделана каррарским мрамором, Natural Stone Мебель: скамья, Restoration Hardware; шкафы и двери — на заказ, «Анкон» Освещение: Kroon 7 Moooi

Гостиная-столовая Напольное покрытие: дубовый паркет, Tavolini Floors Мебель: диван, консоль, стулья, журнальный столик — Restoration Hardware; кресло, Poltrona Frau; обеденный стол, Delta; скамья Dina, Deco International; ставни и стеллажи из дуба, шкаф — на заказ по эскизам архитекторов, «Анкон»; биокамин Edge, Planika Декор: графика и живопись из коллекции хозяев Освещение: настольные лампы Rabbit, Moooi; люстра, торшер — Restoration Hardware

Кухня Гарнитур: Avance, Leicht Бытовая техника: Siemens ; Liebherr Освещение: Stove Track; Modular

Спальня Мебель: кровать, зеркало — Restoration Hardware Освещение: бра, Restoration Hardware

Ванная комната Отделка: каррарский мрамор, Natural Stone Напольное покрытие: каррарский мрамор, Natural Stone Кабина/ ванная/ санфаянс: раковины Block, Agape Смесители: Tara, Dornbracht