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Шпаргалка по выбору цвета для интерьера: 6 правил
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Шпаргалка по выбору цвета для интерьера: 6 правил 

Inmyroom 18 минут назад
Фото: Inmyroom
Цвет в интерьере — первое, что бросается в глаза, и главное, что влияет на наше настроение и самочувствие. Разбираемся, как выбрать удачные оттенки, даже если опыта в дизайне у вас совсем нет.
Выбирайте один базовый цвет, который будет нести основную нагрузку. Им может стать белый, бежевый, персиковый, бирюзовый, фисташковый и другие светлые пастельные оттенки.
Не стоит в качестве основного цвета использовать темные тона — вы рискуете сделать пространство мрачным.
Непрофессионалу эффектно сочетать тона с разной цветовой температурой будет сложно. Поэтому сразу определитесь с общей гаммой — теплой или холодной — и придерживайтесь ее.
Маленькую площадь зрительно увеличат цвета из холодной палитры: классические белые стены под покраску, светлая плитка в ванной. А еще такие оттенки помогут визуально поднять потолок.
Цвета влияют на наше настроение — учтите это при оформлении квартиры.
Классическое сочетание, которое всегда хорошо смотрится — бежевый + голубой.
Для создания светлой и солнечной атмосферы в помещении — белый + бежевый + желтый.
Не хватает ярких акцентов? Добавьте красные оттенки.
Спальню в бежевых тонах можно разбавить приглушенным зеленым и розовым — это красиво.
Для детской комнаты идеальны цвета зелени, фисташковый и персиковый оттенки.
С помощью цветового круга Иттена можно подобрать нужную палитру родственных или комплиментарных цветов. Им пользуются все дизайнеры!
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