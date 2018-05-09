Шпаргалка по выбору цвета для интерьера: 6 правил

Цвет в интерьере — первое, что бросается в глаза, и главное, что влияет на наше настроение и самочувствие. Разбираемся, как выбрать удачные оттенки, даже если опыта в дизайне у вас совсем нет.

Выбирайте один базовый цвет, который будет нести основную нагрузку. Им может стать белый, бежевый, персиковый, бирюзовый, фисташковый и другие светлые пастельные оттенки.

Не стоит в качестве основного цвета использовать темные тона — вы рискуете сделать пространство мрачным.

Непрофессионалу эффектно сочетать тона с разной цветовой температурой будет сложно. Поэтому сразу определитесь с общей гаммой — теплой или холодной — и придерживайтесь ее.

Маленькую площадь зрительно увеличат цвета из холодной палитры: классические белые стены под покраску, светлая плитка в ванной. А еще такие оттенки помогут визуально поднять потолок.

Цвета влияют на наше настроение — учтите это при оформлении квартиры.

Классическое сочетание, которое всегда хорошо смотрится — бежевый + голубой.

Для создания светлой и солнечной атмосферы в помещении — белый + бежевый + желтый.

Не хватает ярких акцентов? Добавьте красные оттенки.

Спальню в бежевых тонах можно разбавить приглушенным зеленым и розовым — это красиво.

Для детской комнаты идеальны цвета зелени, фисташковый и персиковый оттенки.

С помощью цветового круга Иттена можно подобрать нужную палитру родственных или комплиментарных цветов. Им пользуются все дизайнеры!