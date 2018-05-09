В красках лета: яркий и сочный интерьер загородного дома

Архитекторы и дизайнеры любят давать своим интерьерам рабочие названия, и порой эти легко пришедшие на ум образы отражают настроение и суть проекта лучше любых детальных описаний. Так, яркий проект загородного дома дизайнеры Оксана Панфилова и Людмила Криш­та­лёва окрестили «Тропическим ливнем». И это совершенно точный образ: в нём вся свежесть, сочность, лёгкость и радость этого дома с его необычными насыщенными интерьерами, смелыми красками, цветочными и тропическими мотивами, райскими птицами и сверкающей россыпью капель, украшающих лестничное пространство.

Жизнерадостный интерьер родился для яркой семьи с тремя дочками, в которой домочадцы не чужды искусству и творчеству. Изначально Оксану и Людмилу пригласили оформить интерьеры уже построенного дома, но планировка была столь неудачной, что дизайнеры предложили более радикальное вмешательство. Хозяева, надо сказать, согласились не сразу, но семья росла, и стало понятно, что надо что‑то менять. Так, Оксана и Людмила, существенно изменили пространство дома, а заодно пристроили к нему большой, светлый, элегантный зимний сад.

Теперь в доме понятная, удобная классическая планировка. Внизу — парадная гостиная с камином, малая гостиная, яркая кухня и зимний сад, играющий также роль столовой; здесь же размещена гостевая зона: спальня, душевая и санузел. Все они связаны между собой круговым обходом.

Наверху — приватные пространства: родительская спальня с санузлом и гардеробной, детские комнаты с собственным санузлом, а ещё выше, в аттике, — уютный кабинет, где можно скрыться от всех и почитать, поработать или помечтать в тишине. В больших семьях такие пространства особенно необходимы.

Классическую планировку поддержали прозрачные витражные двери, пол в крупную шашечку и элегантный изгиб лестницы с россыпью стеклянных капель, похожих на застывший дождь.

Пожалуй, самое необычное в доме — его смелые и яркие цвета. «Мы стремились сделать из старой планировки максимально удобную новую, а в хорошей планировке легко решиться на эксперименты», — говорит Людмила Кришталёва. Так в доме появилась уютная гостиная фисташкового цвета с яркими шторами, мятная кухня с невероятной люстрой и стульями цвета фуксии, тёплая малая гостиная цвета кораллов.

А вот большой зимний сад сделан предельно деликатным по цвету, спокойным. «Нам не хотелось перебивать природные виды из огромных окон, здесь они — главное», — объясняет Людмила. Помимо панорам настроение задают нарядная хрустальная люстра, лёгкая загородная мебель в светлых льняных чехлах, белый рояль и непременные для зимнего сада растения. Впрочем, это визитная карточка декораторского дуэта: в каждый сделанный ими проект они стараются привнести частичку природы.

Второй этаж тоже выполнен в сдержанных тонах. Повсюду цветочные принты, но не такие насыщенные, как на первом этаже, а нежные и очень романтичные, что всегда беспроигрышно смотрится в загородном доме и так идёт семье, где подрастает столько девочек.

Людмила Кришталёва отмечает: «Красивый дом — это важная инвестиция в благополучие и развитие своей семьи. Что мы помним из детства: обои возле кровати, рисунок которых мы рассматривали, засыпая, колышущиеся шторы перед открытым окном в лучах утреннего солнца, поскрипывающий паркет… У каждого свои воспоминания, но многие из них связаны именно с домом».