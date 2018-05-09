Что модно этой весной и летом для женщин за 50?

В новом сезоне весна-лето 2018 дизайнеры предлагают различные варианты одежды (см. фото ниже в статье) и стилей для женщин любого возраста. Поэтому, если вы все же переступили рубеж с отметкой за 50, это вовсе не повод для переживаний.

Сегодня, чтобы выглядеть стильно и современно, необязательно иметь огромный гардероб, достаточно найти несколько вещей, в которых вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Главные тенденции в женской одежде 2018: платья

Как известно, модные тенденции 2018 делают акцент на естественной красоте и женственности. Для того чтобы ее подчеркнуть, женщинам за 50 лет нужно выделить несколько основных предметов гардероба, которые всегда смогут создать элегантный и романтичный образ.

yandex_ad_1 Стилисты рекомендуют иметь в гардеробе несколько платьев. Они должны быть разного покроя. Благодаря различным фасонам вы сможете выглядеть превосходно в любой ситуации. Такой наряд всегда можно надеть как на романтическое свидание, так и для похода в офис.

Правильно подобранное платье сможет скрыть недостатки фигуры и выгодно подчеркнуть явные достоинства. Для женщин после 50-ти лет лучшим вариантом будет выбор классического фасона. В этом году не теряют своей популярности платья-футляры. Лучше всего выбрать однотонный фасон, так как большое количество элементов декора может негативно повлиять на ваш внешний вид.

Для лета 2018 подойдет легкое платье в спокойных и нейтральных тонах: шоколад, беж или кремовый цвет. Из ярких оттенков вам великолепно подойдут: коралловые, бирюзовые, сиреневые или зелёные оттенки.

К тому же в гардеробе каждой женщины всегда должно быть черное платье. Но следует помнить о том, что для женщин в возрасте 50 лет, длину такого наряда лучше выбирать чуть ниже колена. Такого правила нужно придерживаться и при выборе юбок.

Помимо этого, можно выделит несколько трендовых моделей, который будут на пике популярности весной — летом 2018 (фото см. ниже в статье):

платье прямого кроя;

модель с запахом или высокой посадкой;

платье-трапеция.

Не менее актуальным будет шифоновое платье в пол с красивым и нежным принтом. Для того чтобы не навредить цвету лица, старайтесь выбирать более светлые оттенки одежды. К тому же, подобные оттенки соответствуют модным тенденциям 2018!

Тренд сезона: летние юбки

Еще одной важной составляющей женского гардероба является юбка. Ее можно использовать не только как яркий акцент в образе, но и в качестве дополнительного фона. Этим летом дизайнеры приготовили множество стильных образов в одежде для женщин за 50, где юбки прекрасно комбинируются с разными вещами. Их можно сочетать с блузами, рубашками, кардиганами и жакетами.

yandex_ad_2 В этом сезоне можно выделить несколько популярных моделей:

юбка-карандаш;

модель А-образного кроя;

юбка-годэ;

юбка-тюльпан;

длинная модель прямого кроя.

Стильные юбки для женщин после 50 лет могут сочетать в себе необычные детали, например, небольшой разрез или легкие воланы. Юбки такого необычного кроя сделают ваш образ более легким и неформальным. Создавая наряд для летнего гардероба, нужно помнить, что юбки классического кроя хорошо сочетаются с заправленными внутрь светлыми рубашками и блузами. При этом цвет юбки не должен быть именно темным.

Модные фасоны летних юбок для зрелых женщин характеризуются светлыми оттенками, такими как: бежевый или серый. Но стоит помнить и о ярких цветах, к примеру, зеленом или коралловом.

Модные сарафаны для женщин за 50 Летние сарафаны для взрослых женщин имеют некоторые особенности кроя. В большинстве случаев они помогают скрыть полноту талии или бёдер. Для этого идеально подойдут легкие двухслойные модели из шифона или шелка, а также наряды из хлопка или льна в пастельных тонах. Стильные сарафаны для женщин после 50-ти редко поднимаются выше колена, прикрывают руки и зону декольте.

Если к этому возрасту у вас сохранилась стройная фигура, то вы можете рассматривать более короткие фасоны.

В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на следующих моделях:

А-образный сарафан миди;

сарафан с завышенной талией макси;

приталенная модель с вертикальной молнией;

сарафан с летящей юбкой.

При выборе подходящей модели нужно соблюдать актуальность цветовой палитры. Самыми удачными являются сочетания классических бежевых, розовых и бирюзовых тонов.

Классический стиль

Как правило, женщины в возрасте 50 лет все еще продолжают развивать свою карьеру и заниматься самосовершенствованием. Поэтому у них в гардеробе обязательным предметом одежды является деловой костюм. Стоит отметить, что классический стиль одежды подходит для всех типов фигуры и уже долгое время занимает особое место в коллекциях многих дизайнеров.

Основными составляющими делового образа являются:

брюки;

жакет;

рубашка или блузка;

юбка.

Такие элементы гардероба должны хорошо сочетаться между собой. Желательно выбирать костюм в классическом стиле. Юбка должна быть до колена, лучше, если она будет иметь прямой фасон. Пиджак может быть выполнен в любом крое. Стилисты рекомендуют выбирать темные или нейтральные оттенки для такого предмета гардероба.

Кроме того, ничто не сможет подчеркнуть ваш женственный образ лучше, чем приталенный жакет.

Повседневная мода

Со временем, у всех взрослых женщин формируется свой особенный стиль, которому они следуют вне зависимости от новых тенденций в одежде. Но в любом случае для того чтобы создавать безупречные образы и гармонично сочетать некоторые предметы гардероба, вам необходимо обращать внимание на основные направления и тенденции в моде.

Сейчас, в 2018 году, повседневная одежда подразумевает уличный, свободный и непринужденный стиль кэжуал. В ней всегда комфортно, стильно и уютно. Особенно весной и летом!

Сегодня одним из самых модных трендов сезона 2018 является джинсовая одежда. Ее могут носить как молодые девушки, так и более зрелые женщины. Поэтому, если вы относитесь к категории тем, кому за 50, не отчаивайтесь, этим летом вы сможете обновить свой гардероб удобной и модной одеждой.

Стилисты советуют обращать внимание на рубашки, сарафаны и платья из денима (см. фото ниже в статье). Для них нет никаких ограничений в выборе цвета. Вещи могут быть синего, голубого, серого и черного оттенка. Также вы можете комбинировать между собой джинсовую рубашку и джинсы. Такое сочетание смотрится очень стильно и современно.

Аксессуары

Завершающим этапом в создании современного образа будет выбор модных аксессуаров. Они помогут правильно расставить акценты, сделать образ стильным и завершенным. Так можно удачно подобрать интересный шарфик к своему наряду.

При этом сыграйте на контрасте цветов. Выберете сумочку, которая подойдет к выбранному платью или костюму. Не стоит пренебрегать и украшениями. Правда, помните, что всего должно быть в меру.

К тому же они не должны сильно облегать шею. Не стоит увлекаться разнообразными камнями, стразами, пайетками. Если вы хотите придать вашему образу особой элегантности, то воспользуйтесь традиционным колье из жемчуга.

Идеальным дополнением станут такие привычные аксессуары и украшения, как:

часы;

бусы;

сумка-клатч;

серьги;

пончо;

палантины.

Теперь вы точно сможете подобрать и органично составить свой модный лук, подчеркнув свою индивидуальность. Определенные модные тенденции разработаны специально для женщин за 50 лет, поэтому весной и летом 2018 года ни в чем себе не отказывайте!