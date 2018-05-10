Топ модных солнцезащитных очков в 2018 году?

Солнцезащитные очки — непременный аксессуар в солнечное время года. Они выполняют не только декоративную, но и практическую функцию: защищают глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетового излучения. Очки — настоящий «маст хэв» модного летнего и весеннего образа. Рассмотрим, какие очки самые модные в сезоне 2018 года.

Модные тенденции

Главным хитом в сезоне будут очки с зеркальными стеклами — они смотрятся очень эффектно, привлекая к себе внимание оригинальным внешним видом. Например, очень стильно смотрятся солнцезатные очки с зеркальными стеклами в золотистом цвете, а также в цвете металлик. Также в тренде очки с зеркальными стеклами в металлической оправе.

В моде 2018 года солнцезащитные очки с оправами с цветочным принтом или узорами. Очень эффектно выглядят очки с роговыми оправами либо мраморными. В тренде сезона аксессуары с декоративными элементами: это могут быть солнцезащитные очки, украшенные стразами, металлическим кружевом, камнями, различными пластиковыми элементами, например, пластиковыми цветочками на оправе.

yandex_ad_1 В моде очки с градиентными стеклами — эффект омбре на стеклах смотрится очень оригинально, подчеркивает индивидуальность образа. В тренде модели с цветными стеклами — это особенно актуально для летнего сезона. Не бойтесь экспериментировать и выбирать самые яркие цвета.

Авиаторы

Модные женские солнцезащитные очки 2018 — всем знакомые авиаторы, которые остаются в тренде уже несколько сезонов подряд. Также это модели известны под названием «капли».

Классические авиаторы — это модели с черными и коричневыми линзами в металлической оправе в форме капли, однако появились новые вариации и формы авиаторов. Если вы хотите разнообразить свой летний образ и внести в него яркие нотки, то обратите внимание на модели с цветными линзами.

Авиаторы станут неотъемлемой частью вашего летнего образа. Цветные, черные, прозрачные, зеркальные, в металлической оправе — выбирайте любые модели для создания модного образа. Однако обращайте внимание на то, чтобы авиаторы подходили для формы лица: они не должны быть шире или, напротив, меньше вашего лица.

Кошачий глаз

Очень эффектные и стильные очки «кошачий глаз». Эти женственные очки прекрасно сочетаются как с повседневной одеждой, так и с деловыми костюмами. Игривая модель «кошачий глаз» — далеко не новая форма очков, поскольку они вошли в моду еще в пятидесятых годах.

У этих аксессуаров своеобразная форма слегка вытянутая и заостренная. Примечательно, что это форма модных в 2018 году солнцезащитных очков предназначена только для женщин.

Оверсайз

Солнцезащитные очки в стиле оверсайз, то есть очки большого размера, — отличный выбор для создания повседневного летнего образа. Отличительная особенность таких очков — большие стекла, необычные цветовые решения, лаконичная оправа. Есть модели, в которых акцент сделан на оправу — она подчеркнуто массивная и толстая. Что касается формы очков, то в тренде, как классические вариации, так и другие формы — например, квадратные или прямоугольные очки.

Круглая оправа

Очки в круглой оправе будут в самом тренде сезона. Акцент в этой модели делается именно на оправу круглой формы — она может быть лаконичной, а может быть массивной, металлической либо с декоративной отделкой.

Что касается размера оправы, то она может быть тонкой или большой ­— в зависимости от вашей формы лица. Она может быть металлической или пластиковой. Круглую оправу называют одним из главных трендов сезона в моде на очки.

В моде 2018 женские солнцезащитные очки с прозрачными стеклами, с зеркальными стеклами, с коричневыми или черными стеклами. Обратите внимание, что круглые очки подходят не всем, поэтому предварительно примерьте их. Стилисты рекомендуют выбирать такие очки только для овальной формы лица.

yandex_ad_2 Вариаций круглых очков очень много. Например, это экстравагантные маленькие очки в стиле «кот Базилио», или, напротив, огромные круглые очки. Эти аксессуары могут быть любых оттенков — начиная от черного, заканчивая цветными, а также зеркальными.

Однако при выборе таких очков обязательно учитывайте форму своего лица. Если у вас круглое лицо, то такие аксессуары вам не подойдут, поскольку они визуально сделают лицо еще более круглым.

Роговая оправа

Роговая оправа — тренд, который перешел из предыдущих сезонов. Такая оправа привлекает внимание, смотрится очень эффектно, стильно и смело. Что касается формы, то это могут быть очки классической формы, вытянутой или каплевидной. Но акцент в них делается именно на массивную роговую оправу. Такие модели отлично сочетаются с молодежным и уличным образом.

Что касается цвета оправы, то это как традиционные сочетания — черные и белые, так и разнообразные креативные варианты.

Бабочки

В 2018 году одними из самых модных будут очки «бабочки». На первый взгляд кажется, что своей формой они практически не отличаются от «кошачьего глаза». Однако, если присмотреться, то отличится в форме будут заметны.

Так, «бабочки» выглядят более массивными, и если у «кошачьего глаза» вытянут только верхний уголок, то у «бабочек» — еще и нижний. Очень часто акцент в таких аксессуарах делается именно на толстую оправу. В моде «бабочки» с цветными стеклами.

Кому лучше всего подходят солнцезащитные аксессуары такой формы? Стилисты рекомендуют обратить внимание на эти очки девушкам с вытянутой формой лица.

Геометрические формы

Очень оригинально, эффектно и необычно выглядят солнцезащитные очки геометрических форм. Они прекрасно подходят для создания молодежного и уличного модного образа для лета. И квадратные и прямоугольные очки не относятся к геометрическим формам, поскольку это классическая форма.

Одним из главных трендов будут очки в форме многоугольников. Причем самыми хитами будут самые необычные исполнения — неправильные формы, углы, ломаные линии. Разумеется, такие очки не подойдут для деловой одежды и дресс-кода. Больше они подходят для смелых и экстравагантных летних образов. Эффектно смотрится сочетание геометрической формы и роговой оправы.

Футуристические оправы

Если вы делаете акцент на своей индивидуальности, выбираете для летнего образа самые экстравагантные аксессуары, то обратите внимание на футуристические модели солнцезащитных очков. Это модель ультрасовременного дизайна с необычным исполнением. Очки самых необычных форм, безусловно, сделают вас непохожей на других. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выделиться из толпы.

Обратите внимание, что такие аксессуары являются ярким акцентом вашего образа, поэтому важно не сочетать их с другими яркими элементами гардероба. Преимущественно такие модели делают из пластика, стекла и оправа могут быть самых ярких цветов.

Например, это может быть оправа в форме «ушек», это может быть оформление с шипами, кружевами, самыми разными декоративными элементами.

Пластиковые очки

Пластик также относится к трендам моды сезона 2018. Пластиковые очки имеют самые разные оправы и стекла самых разных оттенков. Преимущество таких очков заключается в их легкости и молодежном стиле.

Пластиковые солнцезащитные очки 2018 имеют массивные широкие оправы. Классическое исполнение — черные стекла и белая оправа. Молодые люди могут выбирать оправы самых ярких оттенков и с разнообразными принтами для создания стильного летнего образа.

Помните о том, что солнцезащитные очки должны быть частью вашего летнего образа, а не выбиваться из него: они должны гармонировать с формой лица, цвет волос, аксессуарами.