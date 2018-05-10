Materiel by Lado Bokuchava на неделе моды в Тбилиси

Кроме Александра Ахалкацишвили коллекцию для Materiel создал и Ладо Бокучава, основатель собственной марки Atelier Kikala. На прошедшей модной неделе дизайнер показал сложносочиненные платья и юбки, в которых откровенные вырезы и спокойные оттенки (особенно элегантно выглядят модели в белом и темно-синем цвете) гармонично сочетаются с пышными рукавами и блестками. Самая необычная вещь коллекции, пальто с асимметричным круглыми подолом, перекликается с пиджаком похожего кроя. Помимо фасона Ладо экспериментирует с цветовыми сочетаниями. К красному с розовым мы уже привыкли, как насчет алого и персикового?