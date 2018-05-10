Смелый крой и пастельные оттенки в коллекции Aleksandre Akhalkatsishvili

Коллекция для авторского бренда Александра Ахалкацишвили получилась более смелой, чем его коллаборация с Домом Materiel — чего только стоят полукруглые вырезы на груди. Легкий эпатаж компенсирован пастельными оттенками. Нам особенно нравятся брючные костюмы небесно-голубого и персикового цвета. Уверены, они станут хитом у модниц Москвы и Тбилиси. Что особенно приятно, дизайнер не забывает о сезонности. Его белый тренч хоть и сложно приспособить к нашим широтам, но в сочетании с водолазкой и крокодиловыми сапогами задача не кажется невыполнимой. Еще проще с черным кожаным костюмом — едва ли найдется сочетание более практичное и сексуальное одновременно.