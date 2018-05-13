Тренд сезона: мебель из ротанга 

Такая мебель обрабатывается специальным средством, защищающим от ультрафиолета, благодаря чему становится устойчивой к солнечным лучам. Поэтому стулья и диваны из ротанга подходят как для дома, так и для сада.
Плетеные детали из соломки в виде узора «каннаж» или более простого появились не только в авторских коллекциях Хайме Айона (Jaime Hayon) для Expormim, Патрисии Уркиолы для Editions Milano и Сhаhаn или у марок, которые традиционно использовали этот материал, — Wiener GTV Design или Carl Hansen & Søn (правда, совершенно по-новому). Этот материал использовали Vibieffe, гуру комфорта Flexform, модники Baxter, а в коже и Mascheroni. Многим дачникам этот тренд очень нравится.