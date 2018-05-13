Тренд сезона: мебель из ротанга

Такая мебель обрабатывается специальным средством, защищающим от ультрафиолета, благодаря чему становится устойчивой к солнечным лучам. Поэтому стулья и диваны из ротанга подходят как для дома, так и для сада.