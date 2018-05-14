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Покупаем мебель через интернет: быстро, удобно, безопасно
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Покупаем мебель через интернет: быстро, удобно, безопасно 

ИД «Собеседник» 46 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Любая серьезная покупка, а именно к такому шопингу можно отнести выбор новой мебели, требует от потребителя внимания, времени и сил. Все это тратится на то, чтобы потенциальное приобретение соответствовало индивидуальным эксплуатационным критериям, бюджету, эстетическим пожеланиям.
Как показывает практика, сегодня искать и покупать мебель для дома почти всегда выгоднее и проще через интернет — на страницах официальных дилеров фабрик. Почему?
Стоимость
Когда вы захотите купить кровать, вы, наверняка, посетите сразу несколько магазинов в вашем городе, чтобы, как минимум, быть в курсе цен. Это обычная практика, если у вас есть несколько часов свободного времени.
В интернете узнать действующие цены на любой товар, и мебель в том числе, можно быстрее. Достаточно посетить различные онлайн магазины и узнать, какой из них предлагает минимальную цену. Даже если не спешить, на сравнение уходит не более 10-15 минут.
Предпочтение лучше отдавать тем ресурсам, которые могут подтвердить, что именно они являются официальными дилерами известных мебельных фабрик, а не очередными посредниками. Это откроет доступ к минимальным ценам, скидкам и распродажам, специальным предложениям.
Доставка
За последние пять лет официальные дилеры мебельных фабрик значительно улучшили свои схемы логистики. Теперь если речь идет о стандартных товарах, они везутся заказчику непосредственно от фабрики до указанного адреса, минуя склады и торговые объекты.
Также у крупнейших онлайн магазинов есть свои представительства в мегаполисах и областных центрах. Все это позволяет доставлять товары с минимальной задержкой — около суток для жителей городов, где есть филиалы магазина, и несколько дней для жителей области.
Безопасность
Если вы покупаете мебель у магазина, который нацелен на постоянную клиентскую аудиторию, если у него хорошие отзывы и прямое партнерство с производителями — это весомое преимущество.
Такой магазин с большой долей вероятности будет продавать мебель без предоплаты, сможет гарантировать соблюдение всех прав потребителей, включая обмен, возврат, гарантийный сервис согласно условиям фабрик.
Подводя итог, можно сказать, что покупки мебели в интернете действительно становятся более удобными, ассортимент магазинов растет, скорость доставки и условия покупки становятся более выгодными и безопасными. Однако для того чтобы получить доступ ко всем этим преимуществам, важно найти хороший онлайн магазин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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