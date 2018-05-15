На севере Волгогада ночью дотла выгорел двухэтажный дом

В Краснооктябрьском районе Волгограда прошлой ночью полностью сгорел двухэтажный жилой дом общей площадью 300 квадратных метров.

— Сообщение о пожаре на улице Кузбасской поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной части сегодня, 15 мая, в два часа ночи, — сообщили V1.ru ГУ МЧС Росси по Волгоградской области. — Потушить жилое строение удалось спустя 20 минут после вызова. Расчетый 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 2:21.

Что привело к пожару в двухэтажном доме, пока не известно. Это предстоит выяснить сотрудникам испытательно-пожарной лаборатории.

В региональном МЧС России напоминают, что на территории Волгограда и области действует особый противопожарный режим.

— Категорчиски запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, — напоминают в управлении. — Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависитваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае пожара звоните по телефонам «101».