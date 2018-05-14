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Proenza Schouler и Lancôme выпустят коллаборацию
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Proenza Schouler и Lancôme выпустят коллаборацию 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Основатели Proenza Schouler Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес выпустят коллаборацию с брендом косметики Lancôme. Это будет линия продуктов для макияжа. Совместная коллекция выйдет в июле. По словам представителей Lancôme, дуэту дизайнеров предоставили полный карт-бланш в разработке цветов декоративной косметики. Косметический бренд не первый раз сотрудничает с модными дизайнерами — до этого выходили коллекции с Олимпией Ле-Тан, Альбером Эльбазом, Jacquemus и другими.
Ранее Proenza Schouler выпустили свой первый аромат.
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