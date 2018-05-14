Proenza Schouler и Lancôme выпустят коллаборацию 

Основатели Proenza Schouler Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес выпустят коллаборацию с брендом косметики Lancôme. Это будет линия продуктов для макияжа. Совместная коллекция выйдет в июле. По словам представителей Lancôme, дуэту дизайнеров предоставили полный карт-бланш в разработке цветов декоративной косметики. Косметический бренд не первый раз сотрудничает с модными дизайнерами — до этого выходили коллекции с Олимпией Ле-Тан, Альбером Эльбазом, Jacquemus и другими.
Ранее Proenza Schouler выпустили свой первый аромат.