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Boucheron выпустили обновленную коллекцию Serpent Bohème
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Boucheron выпустили обновленную коллекцию Serpent Bohème 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Ювелирный дом Boucheron выпустил новую коллекцию Serpent Bohème Couleur. Она посвящена одному из символов Boucheron — змее. Впервые коллекцию Serpent Bohème создали в 1968 году. Сейчас Boucheron переосмыслили дизайн украшений, похожих на сокровища Хозяйки Медной горы, и добавили больше цветных камней. В этом сезоне в коллекции впервые использовали малахит и родолит. Также серьги, кольца и сотуары украсили цитрин, лазурит и перламутр. Посмотреть всю коллекцию можно на сайте бренда.
Цена:
от 100 000 рублей
ГДЕ КУПИТЬ:
в бутиках Boucheron
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