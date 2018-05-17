Boucheron выпустили обновленную коллекцию Serpent Bohème

Ювелирный дом Boucheron выпустил новую коллекцию Serpent Bohème Couleur. Она посвящена одному из символов Boucheron — змее. Впервые коллекцию Serpent Bohème создали в 1968 году. Сейчас Boucheron переосмыслили дизайн украшений, похожих на сокровища Хозяйки Медной горы, и добавили больше цветных камней. В этом сезоне в коллекции впервые использовали малахит и родолит. Также серьги, кольца и сотуары украсили цитрин, лазурит и перламутр. Посмотреть всю коллекцию можно на сайте бренда.

Цена:

от 100 000 рублей

ГДЕ КУПИТЬ:

в бутиках Boucheron